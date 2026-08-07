Val do Dubra homenajea al escultor José Castiñeiras, autor de la escultura al Emigrante, en su 42ª Festa do Emigrante
El artista de Buxán recibió un emotivo reconocimiento por su trayectoria y por crear una escultura que mantiene viva la memoria de quienes tuvieron que emigrar
Pablo Vázquez
La 42ª Festa do Emigrante de Val do Dubra celebró hoy su jornada grande con un emotivo homenaje al escultor José Castiñeiras, dentro de una programación que combina tradición, cultura, reconocimiento y ocio. El acto central de la jornada fue el reconocimiento al artista natural de Buxán, en agradecimiento a su trayectoria y a su contribución a la identidad cultural del municipio.
José Castiñeiras es el creador de uno de los grandes símbolos de Val do Dubra, la escultura al Emigrante, una obra que representa la memoria de todas aquellas personas que tuvieron que emigrar en busca de un futuro mejor lejos de su tierra.
El escultor recibió este homenaje visiblemente emocionado y agradecido por el cariño de sus vecinos y quiso corresponder con un regalo especial para Val do Dubra: la primera pieza de una serie de veinte esculturas creadas por sus propias manos.
La jornada comenzó con la Misa Solemne y continuó con el acto oficial de apertura celebrado en la Casa del Concello, que contó con la participación de la A.X. Regueifa. Durante el homenaje se puso en valor el significado de la Festa do Emigrante como una celebración que mantiene viva la memoria colectiva del municipio: la de quienes tuvieron que marcharse al extranjero, la de las familias que permanecieron en Val do Dubra y la de todas esas historias de distancia, espera y reencuentro que forman parte de la identidad local.
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