Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Mar avanza na integración do porto e a vila de Malpica coa instalación dunha marquesiña con catro bancos

A conselleira Marta Villaverde visitou a estrutura, de nove metros de lonxitude, acompañada do alcalde, Eduardo Parga

Marta Villaverde, sendada con Eduardo Parga, á súa esquerda, nun dos bancos da nova marquesiña.

Marta Villaverde, sendada con Eduardo Parga, á súa esquerda, nun dos bancos da nova marquesiña. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Malpica

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, vén de avanzar na integración entre o porto de Malpica e o conxunto da vila coa instalación dunha marquesiña pública na zona portuaria.

A titular do departamento autonómico, Marta Villaverde, visitou este venres a zona para detallar esta actuación que dá resposta á petición da veciñanza.

Villaverde, que estivo acompañada pola presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, e polo alcalde, Eduardo Parga, explicou que esta nova infraestrutura non só proporciona resgardo fronte ás inclemencias meteorolóxicas ás persoas que transitan polo porto, senón que contribúe tamén á ordenación do propio solo portuario.

Non en van, a instalación favorece a estancia confortable e segura dos peóns neste punto minimizando o tránsito peonil polo interior do peirao.

A marquesiña mide nove metros de longo e está dotada de catro bancos.

A marquesiña mide nove metros de longo e está dotada de catro bancos. / Cedida

A actuación executada mellora a accesibilidade e confort dos usuarios, con especial atención ás persoas xubiladas, que presentan unha maior vulnerabilidade fronte ás inclemencias meteorolóxicas.

A conselleira subliñou que se trata dunha actuación de baixo impacto construtivo e elevado interese social, aliñada cos principios de accesibilidade universal, seguridade, integración porto-cidade e fomento do uso social do porto como espazo de convivencia e esparexemento.

En canto ás súas características técnicas, trátase dunha a marquesiña acristalada de 9 metros de longo por 2,5 de ancho, con catro bancos con capacidade para tres persoas cada un, e o investimento na construción e na instalación foi de 25.000 euros.

Marta Villaverde, terceira pola esquerda, con representantes da confraría de Camelle, en Camariñas.

Marta Villaverde, terceira pola esquerda, con representantes da confraría de Camelle, en Camariñas. / Cedida

Por outra banda, Marta Villaverde desprazouse tamén a Camariñas para reunirse cos representantes da confraría de Camelle, no marco do proceso de escoita activa que mantén co sector.

Noticias relacionadas

A Consellería mantén un contacto permanente coas distintas confrarías e organizacións de produtores galegas para coñecer, de primeira man, os seus retos de futuro.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El detenido por el atropello mortal de Bertamiráns viajó desde Lugo para enfrentarse con la víctima
  2. Así es el parque acuático más novedoso de Galicia: a una hora de Santiago y con toboganes de 11 metros de caída
  3. Bamio despide mañana a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años
  4. Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
  5. Los políticos compostelanos se toman un descanso: retorno a las raíces para desconectar de Raxoi
  6. Sorprenden a dos ladrones de madrugada en el interior de un piso en Santiago cuando se disponían a huir con el botín
  7. National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto
  8. Borja Iglesias, el santiagués con el que más gallegos compartirían un largo viaje en coche

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

El verano de los alcaldes gallegos: entre fiestas patronales, bodas y llamadas del Concello

El verano de los alcaldes gallegos: entre fiestas patronales, bodas y llamadas del Concello

El Mercado Medieval de Melide llena las calles de historia, música y gastronomía este fin de semana

El Mercado Medieval de Melide llena las calles de historia, música y gastronomía este fin de semana

La subida de los carburantes no descansa en agosto: el diésel se acerca a los dos euros en las estaciones más caras de Santiago

La subida de los carburantes no descansa en agosto: el diésel se acerca a los dos euros en las estaciones más caras de Santiago

Aviso a los conductores: una calle de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 48 horas

Aviso a los conductores: una calle de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 48 horas

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Mercedes Camiña, profesora de Veterinaria de la USC: "El ruido y las aglomeraciones pueden estresar más a los animales que el propio eclipse"

Mercedes Camiña, profesora de Veterinaria de la USC: "El ruido y las aglomeraciones pueden estresar más a los animales que el propio eclipse"

José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía en la USC: "Es una oportunidad única, es el eclipse de nuestras vidas"

José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía en la USC: "Es una oportunidad única, es el eclipse de nuestras vidas"
Tracking Pixel Contents