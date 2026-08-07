Mary Quintero, fotógrafa pionera gallega, será homenajeada en Melide por el Día Internacional de la Fotografía

Melide conmemorará el 19 de agosto el arte fotográfico con motivo del Día Internacional de la Fotografía. La homenajeada no es otra que Mary Quintero, referente indispensable de la fotografía gallega de estudio y de la cultura visual gallega del siglo XX.

'Mary' es el sobrenombre artístico de María del Carmen Quintero Corredoira, nacida en Melide en el año 1931. Durante más de siete décadas de oficio convirtió la fotografía en una herramienta para retratar personas y documentar las transformaciones sociales del país. A su vez, este homenaje busca poner el foco en las barreras que tuvieron que sobrepasar las mujeres pioneras en este sector, además de promover la imagen como patrimonio de expresión artística.

Colección de fotografías de Mary Quintero / Mary Quintero

Taller práctico de retrato

La primera actividad de la programación arrancará a las 11.30 y estará dirigida a público a partir de 16 años. Se trata de un taller práctico "A Arte do Retrato", impartido por la fotógrafa y fotoperiodista Laura Niederleytner. Esta iniciativa pretende ahondar en las nociones básicas del retrato contemporáneo, tratando factores como la luz, la composición, la expresión y el vínculo entre fotógrafa y persona retratada. Es precisamente el retrato uno de los géneros que mejor definen la obra de Mary Quintero.

Esta actividad cuenta con un número máximo de 15 plazas adjudicadas por orden de inscripción.

Proyección y charla

Por la tarde, la Casa do Concello de Melide acogerá otras dos actividades de entrada libre hasta completar aforo.

La primera, desde las 19.30 horas, será la proyección del documental Mary Quintero. Más de 90 años de creatividad, dirigido por María Ojea. Esta pieza audiovisual recorre la vida de la artista melidense y la evolución de la disciplina fotográfica en Galicia, resaltando la importancia de los archivos en la construcción de la memoria histórica.

La segunda actividad está prevista para comenzar alrededor de las 20.20 horas. La periodista Claudia Morán dirigirá un coloquio internacional titulado "A fotografía como oficio, creación e memoria". Esta charla contará con la participación de Mary Quintero, Laura Niederleytner y la arttista visual Andrea Costas. El encuentro servirá para debatir sobre la evolución del oficio, el retoque fotográfico frente a nuevas tecnologías más controversiales como la IA y la importancia de las figuras femeninas en el sector visual.

La iniciativa está organizada por las áreas de Cultura e Igualdad de la Deputación da Coruña. Esta cita constituye una oportunidad única para reconocer el talento de las pioneras gallegas con el objetivo de seguir construyendo un futuro con más referentes femeninos en la cultura.