Mary Quintero, fotógrafa pionera gallega, será homenajeada en Melide por el Día Internacional de la Fotografía
El 19 de agosto se homenajeará a la fotógrafa melidense, referente femenina del sector con más de 70 años de trayectoria
Iker Cotón
Melide conmemorará el 19 de agosto el arte fotográfico con motivo del Día Internacional de la Fotografía. La homenajeada no es otra que Mary Quintero, referente indispensable de la fotografía gallega de estudio y de la cultura visual gallega del siglo XX.
'Mary' es el sobrenombre artístico de María del Carmen Quintero Corredoira, nacida en Melide en el año 1931. Durante más de siete décadas de oficio convirtió la fotografía en una herramienta para retratar personas y documentar las transformaciones sociales del país. A su vez, este homenaje busca poner el foco en las barreras que tuvieron que sobrepasar las mujeres pioneras en este sector, además de promover la imagen como patrimonio de expresión artística.
Taller práctico de retrato
La primera actividad de la programación arrancará a las 11.30 y estará dirigida a público a partir de 16 años. Se trata de un taller práctico "A Arte do Retrato", impartido por la fotógrafa y fotoperiodista Laura Niederleytner. Esta iniciativa pretende ahondar en las nociones básicas del retrato contemporáneo, tratando factores como la luz, la composición, la expresión y el vínculo entre fotógrafa y persona retratada. Es precisamente el retrato uno de los géneros que mejor definen la obra de Mary Quintero.
Esta actividad cuenta con un número máximo de 15 plazas adjudicadas por orden de inscripción.
Proyección y charla
Por la tarde, la Casa do Concello de Melide acogerá otras dos actividades de entrada libre hasta completar aforo.
La primera, desde las 19.30 horas, será la proyección del documental Mary Quintero. Más de 90 años de creatividad, dirigido por María Ojea. Esta pieza audiovisual recorre la vida de la artista melidense y la evolución de la disciplina fotográfica en Galicia, resaltando la importancia de los archivos en la construcción de la memoria histórica.
La segunda actividad está prevista para comenzar alrededor de las 20.20 horas. La periodista Claudia Morán dirigirá un coloquio internacional titulado "A fotografía como oficio, creación e memoria". Esta charla contará con la participación de Mary Quintero, Laura Niederleytner y la arttista visual Andrea Costas. El encuentro servirá para debatir sobre la evolución del oficio, el retoque fotográfico frente a nuevas tecnologías más controversiales como la IA y la importancia de las figuras femeninas en el sector visual.
La iniciativa está organizada por las áreas de Cultura e Igualdad de la Deputación da Coruña. Esta cita constituye una oportunidad única para reconocer el talento de las pioneras gallegas con el objetivo de seguir construyendo un futuro con más referentes femeninos en la cultura.
- El detenido por el atropello mortal de Bertamiráns viajó desde Lugo para enfrentarse con la víctima
- Así es el parque acuático más novedoso de Galicia: a una hora de Santiago y con toboganes de 11 metros de caída
- Bamio despide mañana a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años
- Augusto Pérez Alberti, el catedrático jubilado de la USC que a los 78 años defendió su segunda tesis doctoral para seguir aprendiendo: 'Investigar es mi hobby
- Los políticos compostelanos se toman un descanso: retorno a las raíces para desconectar de Raxoi
- Sorprenden a dos ladrones de madrugada en el interior de un piso en Santiago cuando se disponían a huir con el botín
- National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto
- Borja Iglesias, el santiagués con el que más gallegos compartirían un largo viaje en coche