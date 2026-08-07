Así es el parque acuático más novedoso de Galicia: a una hora de Santiago y con toboganes de 11 metros de caída

Las altas temperaturas del verano santiagués invitan a buscar sitios en los que refrescarse. Las playas fluviales cercanas a Compostela y los arenales del litoral son buenas opciones, pero es en los parques acuáticos donde la diversión de las atracciones se mezcla con el baño.

A tan solo una hora de la capital autonómica es posible encontrar uno de los más modernos de Galicia, que ha estrenado recientemente nuevos entretenimientos. Entre ellos, unos toboganes diseñados para los amantes de la adrenalina, que podrán gozar de una caída de once metros, así como un parque multiaventuras lleno de desafíos y tirolinas de hasta 30 metros de las que colgarse.

Se trata del Complejo Acuático de Monterrei, ubicado en O Pereiro de Aguiar (Ourense), al que muchos acuden para disfrutar de una jornada entre chapuzones por un precio asequible. El lugar cuenta con zonas para relajarse, cafetería y una piscina infantil para que también los más pequeños puedan pasar una tarde entretenida.

Las novedades del parque acuático de Monterrei: toboganes 'kamikazes' y 'ríos'

Este parque acuático cerca de Santiago, si bien no es el conjunto de piscinas más grande de Galicia, es uno de los más recientes del territorio gallego. Comenzó su andadura en 2024 y este verano ha ampliado su oferta con nuevas atracciones que los visitantes ya están disfrutando.

Entre las que más destacan están los conocidos como toboganes 'kamikazes', cuya caída es solo apta para valientes. Los que prefieran la tranquilidad, pueden acudir al nuevo río lento, al que también se ha sumado un tobogán cerrado y un parque con rocódromos y catorce puentes colgantes.

En nuevo río lento del complejo acuático de Monterrei. / Iñaki Osorio

Las atracciones recién estrenadas se incorporan a una oferta que se ha convertido en un plan de ocio a contemplar para esos días en los que sube el mercurio. El complejo acuático gallego ya disponía de varias piscinas en las que bañarse, una de ellas de olas, área de splash y toboganes por los que deslizarse hasta el agua.

El precio de las entradas, eso sí, ha escalado, aunque se sigue manteniendo en un baremo asequible. Según la página web del Complexo Deportivo de Monterrei en el que está integrado el parque, el coste de los tiques para los mayores de 18 años es de 8 euros esta temporada, bajando a 4,50 euros para los menores y manteniendo la gratuidad para quienes tengan menos de tres años.

Un parque para 4.000 personas

Con las ampliaciones, este parque de diversiones de Galicia ya puede acoger a 4.000 personas -antes, el aforo era de 2.500-. Una cifra que permitirá el crecimiento del número de visitantes, que ha llegado a rozar los 100.000 usuarios en los años anteriores.

Una de las piscinas del parque acuático de Monterrei, en Ourense. / Iñaki Osorio

Si se quiere huir de las aglomeraciones, se recomienda evitar los festivos y los fines de semana, que es cuando más se llena el recinto. Las tardes también suelen estar más congestionadas que las mañanas, otro dato a tener en cuenta si se prefieren los ambientes más tranquilos.

En cuanto al horario de visita, este va de lunes a domingo, entre las 12.00 y las 21.00 horas. Estará abierto hasta el 13 de septiembre, aunque el parque multiaventuras permanecerá abierto durante todo el año.

En el mismo entorno de las piscinas, como parte del Complejo Deportivo-Lúdico Monterrei, hay pistas de tenis, pádel, atletismo, Pump-Track y una cancha polideportiva. En el parque acuático, también se ha añadido la opción de reservar una hamaca por 5 euros y relajarse bajo el sol durante la jornada completa.