Ponte Ledesma volverá a iluminarse mañana con las velas de la ‘Noite Velada’
El domingo tendrá lugar una visita guiada teatralizada en el mismo emplazamiento
Iker Cotón
Boqueixón vivirá este sábado 8 de agosto una velada mágica en Ponte Ledesma bajo la luz de las velas. Este enclave mágico acogerá la nueva edición de la ‘Noite Velada’, una cita que combina música, tradición y patrimonio bajo la luz de las velas y las teas.
La actividad comenzará a las 22.00 horas y permitirá disfrutar de una velada musical en un entorno singular, con la histórica Ponte Ledesma como protagonista. La iluminación del puente con velas y teas volverá a crear una atmósfera especial alrededor de uno de los elementos patrimoniales más reconocibles del municipio.
La música correrá a cargo de las agrupaciones Raeira, Muxicas da Silveira e Son de Gaita. Además, las personas asistentes dispondrán de puestos de bebida durante toda la velada.
Visita teatralizada, el domingo
Ponte Ledesma acogerá al día siguiente, el domingo 9 de agosto, la visita guiada teatralizada “A Ponte da Honra”, a partir de las 20.00 horas. La actividad recorrerá algunos de los episodios e historias más destacados vinculados a este enclave y estará dirigida por el guía y actor Suso Martínez, con la participación especial de Daniel Lindh, de vecinos y vecinas del municipio y el acompañamiento musical de Muxicas da Silveira. Para participar será necesario realizar una inscripción previa a través del correo electrónico del departamento de Cultura de Boqueixón.
Estas iniciativas está organizada por el Concello de Boqueixón con la colaboración de la Deputación da Coruña.
- Detenido un lucense tras atropellar intencionadamente a un vecino de Bertamiráns que falleció horas después
- La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña
- Una familia, 24 personas y 110 km: “Para mí el mérito es habernos juntado”
- Detenidos los miembros de una banda que robaba a personas mayores en aparcamientos de Ames con el método de 'la siembra
- La Guardia Civil investiga como asesinato el atropello intencionado de Bertamiráns al apreciar indicios de alevosía
- National Geographic elige un rincón a una hora de Santiago como una de las siete maravillas naturales para visitar en agosto
- Un popular influencer gastronómico descubre 'una joya oculta' de Santiago: 'Es un viaje en el paladar
- Bamio despide mañana a la concejala Ana Castro, fallecida en Padrón a los 50 años