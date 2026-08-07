Ponte Ledesma volverá a iluminarse mañana con las velas de la ‘Noite Velada’

Boqueixón vivirá este sábado 8 de agosto una velada mágica en Ponte Ledesma bajo la luz de las velas. Este enclave mágico acogerá la nueva edición de la ‘Noite Velada’, una cita que combina música, tradición y patrimonio bajo la luz de las velas y las teas.

La actividad comenzará a las 22.00 horas y permitirá disfrutar de una velada musical en un entorno singular, con la histórica Ponte Ledesma como protagonista. La iluminación del puente con velas y teas volverá a crear una atmósfera especial alrededor de uno de los elementos patrimoniales más reconocibles del municipio.

La música correrá a cargo de las agrupaciones Raeira, Muxicas da Silveira e Son de Gaita. Además, las personas asistentes dispondrán de puestos de bebida durante toda la velada.

Visita teatralizada, el domingo

Ponte Ledesma acogerá al día siguiente, el domingo 9 de agosto, la visita guiada teatralizada “A Ponte da Honra”, a partir de las 20.00 horas. La actividad recorrerá algunos de los episodios e historias más destacados vinculados a este enclave y estará dirigida por el guía y actor Suso Martínez, con la participación especial de Daniel Lindh, de vecinos y vecinas del municipio y el acompañamiento musical de Muxicas da Silveira. Para participar será necesario realizar una inscripción previa a través del correo electrónico del departamento de Cultura de Boqueixón.

Estas iniciativas está organizada por el Concello de Boqueixón con la colaboración de la Deputación da Coruña.