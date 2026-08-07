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Ponte Ledesma volverá a iluminarse mañana con las velas de la ‘Noite Velada’

El domingo tendrá lugar una visita guiada teatralizada en el mismo emplazamiento

Actuación musical de una edición anterior

Actuación musical de una edición anterior / Cedida

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Iker Cotón

Boqueixón vivirá este sábado 8 de agosto una velada mágica en Ponte Ledesma bajo la luz de las velas. Este enclave mágico acogerá la nueva edición de la ‘Noite Velada’, una cita que combina música, tradición y patrimonio bajo la luz de las velas y las teas.

La actividad comenzará a las 22.00 horas y permitirá disfrutar de una velada musical en un entorno singular, con la histórica Ponte Ledesma como protagonista. La iluminación del puente con velas y teas volverá a crear una atmósfera especial alrededor de uno de los elementos patrimoniales más reconocibles del municipio.

La música correrá a cargo de las agrupaciones Raeira, Muxicas da Silveira e Son de Gaita. Además, las personas asistentes dispondrán de puestos de bebida durante toda la velada.

Visita teatralizada, el domingo

Ponte Ledesma acogerá al día siguiente, el domingo 9 de agosto, la visita guiada teatralizada “A Ponte da Honra”, a partir de las 20.00 horas. La actividad recorrerá algunos de los episodios e historias más destacados vinculados a este enclave y estará dirigida por el guía y actor Suso Martínez, con la participación especial de Daniel Lindh, de vecinos y vecinas del municipio y el acompañamiento musical de Muxicas da Silveira. Para participar será necesario realizar una inscripción previa a través del correo electrónico del departamento de Cultura de Boqueixón.

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Estas iniciativas está organizada por el Concello de Boqueixón con la colaboración de la Deputación da Coruña.

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