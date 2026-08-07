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Prisión provisional sin fianza para el detenido por el atropello mortal de Bertamiráns

El Tribunal de Instancia de Santiago lo investiga inicialmente por un delito de homicidio

Los servicios de emergencias intervienen para atender al herido en el atropello de Bertamiráns.

Los servicios de emergencias intervienen para atender al herido en el atropello de Bertamiráns. / Cedida

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Susana López Carbia

Susana López Carbia

Ames

El juzgado ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el atropello intencionado que acabó con la vida de un vecino de Bertamiráns en la madrugada del miércoles.

El arrestado pasó este viernes a disposición del Tribunal de Instancia de Santiago, que acordó su ingreso en prisión. Por el momento, está investigado por un delito de homicidio, si bien la calificación jurídica de los hechos podrá modificarse durante la instrucción en función de las diligencias que se practiquen.

La decisión judicial llega después de dos días de investigación en torno a un atropello que la Guardia Civil considera deliberado y que se produjo sobre las 00.45 horas del miércoles 5 de agosto en pleno centro de Bertamiráns.

Viajó desde Lugo para encontrarse con la víctima

Según la reconstrucción realizada por el instituto armado, el investigado, vecino de Lugo, se desplazó hasta Ames en un turismo de alta gama después de una discrepancia previa con la víctima.

Ambos se conocían desde hacía aproximadamente un año por actividades relacionadas con el sector de la automoción. Ya en Bertamiráns, mantuvieron un enfrentamiento físico en la intersección de la avenida da Maía con la Travesía da Peregrina.

Después de la discusión, la víctima inició a pie el camino hacia su domicilio, situado a escasa distancia. Fue entonces cuando, según la investigación, el ahora encarcelado se dirigió a su coche, realizó un cambio de sentido de forma brusca y aceleró hacia el lugar por el que caminaba el otro hombre.

Cuando este se disponía a cruzar la calzada, el vehículo lo alcanzó frontalmente a gran velocidad. La fuerza del impacto hizo que saliese despedido contra el firme y sufriese lesiones de extrema gravedad.

Falleció en el hospital

Los servicios sanitarios desplazados hasta la zona practicaron maniobras de reanimación antes de trasladar a la víctima en una unidad de soporte vital avanzado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.

El hombre quedó en estado crítico y posteriormente se certificó su muerte.

El fallecido, nacido en Brasil aunque residente desde hacía muchos años en Galicia, vivía en Bertamiráns a pocos metros del lugar del atropello junto a su mujer y una hija. Tenía además otro hijo de una relación anterior.

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La Guardia Civil localizó al sospechoso poco después de la intervención inicial e inspeccionó el vehículo presuntamente implicado en los hechos antes de proceder a su detención.

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