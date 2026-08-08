El plan secreto en el pueblo más alto de Galicia para ver el eclipse total de 2026: sin aglomeraciones y con una cena de productos gallegos

La cuenta atrás para el eclipse solar total de 2026 ya está en marcha y Galicia se prepara para disfrutarlo desde su posición geográfica privilegiada. Aunque no en todos sus rincones se verá igual, comenzando por Compostela, que solo podrá observarlo parcialmente.

La buena noticia es que existen varios lugares a menos de una hora de Santiago para ver este fenómeno astronómico único, aunque la ocasión merece incluso una escapada más larga si se quiere gozar de la cita con unas condiciones únicas. Por ejemplo, verlo desde el pueblo más alto de Galicia, rodeado de naturaleza salvaje y muy lejos de la masificación que reinará en gran parte del territorio durante la tarde-noche del 12 de agosto.

Eso es lo que ofrece Cepedelo, una pequeña aldea de Viana do Bolo (Ourense) a unas dos horas y media de Santiago, que ha querido aprovechar sus cerca de 1.350 metros sobre el nivel del mar para ver la ocultación absoluta del Sol con las ventajas de un entorno aún libre de la contaminación lumínica. Su reducido número de habitantes y sus temperaturas frescas -la altitud rebaja el calor del verano ourensano- lo convierten en un lugar único para la observación astronómica, en el que se repartirán gafas y se podrá disfrutar de una merienda-cena a base de productos gallegos.

Cepedelo, un tesoro natural entre desfiladeros para ver el fenómeno astronómico del año

Cepedelo es un rincón congelado en el tiempo, en el que la arquitectura de montaña y la naturaleza aún mantienen su protagonismo. Su paisaje tallado por el río Bibei y sus escarpadas laderas lo convierten en un tesoro remoto, sostenido por un pequeño grupo de vecinos que se resiste a dejar morir el conocido como el pueblo habitado más alto de Galicia.

Entre ellos están los miembros de la Asociación de Vecinos de Santa María de Cepedelo, que ha querido aprovechar las características de su aldea para ofrecer "una experiencia única en plena naturaleza". El programa comenzará a las 18.30 horas con la recepción de los visitantes en la plaza y la caminata, quince minutos más tarde, hasta la zona de observación, donde se empezará a ver a las 19.30 horas "uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares del siglo".

Durante el evento, se servirá una merienda-cena con productos típicos de la comarca ourensana y se les dará gafas homologadas a los asistentes. Todo ello estará incluido por un precio de cinco euros y siempre que se reserve plaza a través de la cuenta de Instagram de la aldea (@cepedelo) o el correo de la asociación.

Desde el enclave, aseguran que Cepedelo es "uno de los mejores lugares para contemplar el eclipse de sol" -no tanto por la duración de la totalidad, que será breve, sino por su entorno poco masificado- y prometen "un cielo privilegiado, naturaleza en estado puro y una puesta de sol" que lo convertirá en "un recuerdo para toda la vida". Si uno decide alargar su estancia se encontrará, además, con las fiestas de este rincón ubicado casi en la frontera con Zamora, donde se sucederán las verbenas, los hinchables, las queimadas y los eventos gastronómicos como las macarronadas, las chocolatadas o el concurso de tortillas hasta el domingo 16 de agosto.

Una de las citas más destacadas será la popular Festa do Caldo el 14 de agosto, donde los asistentes podrán disfrutar de "caldo ilimitado", así como de chorizo, lacón, pan tradicional, café y queimada por 8 euros. Además, habrá música hasta la madrugada para bailar de la mano de la disco-móvil A Esmorga.

Un mirador sobre la Sierra de Trevinca

El buen tiempo y el ocio del lugar durante el mes de agosto hacen que la población ascienda hasta los 200 habitantes, que en invierno, sin embargo, se reducen a apenas tres vecinos. Cuando bajan las temperaturas, la mayoría de los residentes de esta aldea gallega en las montañas se desplaza 17 kilómetros hasta Viana do Bolo, para regresar cuando la nieve se derrite y la naturaleza de la zona comienza a brotar.

Porque el entorno es, sin duda, uno de los mayores atractivos de Cepedelo, que cuenta con numerosos barrancos creados por el río Bibei y paseos para desconectar del mundo. Caminando por el lugar, uno se tropieza con moras salvajes, margaritas y riachuelos que se deslizan entre la vegetación, así como con impresionantes miradores como el Albadeira.

Se trata de la zona más elevada de la aldea, desde donde se puede disfrutar de una magnífica panorámica de la Sierra de Trevinca y del propio Cepedelo. Otro punto de interés es el valle del Bibei, que se transforma más adelante en un impresionante cañón de 40 kilómetros de longitud, cuyas paredes alcanzan los 500 metros de pendiente.