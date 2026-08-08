La XVII Concentración Motera Ría de Noia reúne a 3.000 aficionados con rutas, espectáculos y gastronomía

Noia se convierte este fin de semana en punto de encuentro para los aficionados a las dos ruedas. La XVII Concentración Motera Ría de Noia, que comenzó ayer viernes y se prolongará hasta mañana domingo, reúne a alrededor de 3.000 personas en torno a un programa que combina rutas por la comarca, espectáculos, música, gastronomía y convivencia.

La cita, organizada por la Asociación Mototurística Ría de Noia, alcanza este sábado uno de sus momentos de mayor actividad.

La cita motera reúne a unas 3.000 personas este fin de semana en Noia. / Cedida

La concentración arrancó ayer con la primera de las tres rutas previstas, una salida de unos 30 kilómetros hasta la Central Hidroeléctrica del Tambre, acompañada de una parada gastronómica. Fue el primer calentamiento de motores para un fin de semana en el que las motos vuelven a tomar las calles de Noia y buena parte de las carreteras de la comarca.

Una ruta de 65 kilómetros por la costa

La programación de este sábado incluye una ruta de alrededor de 65 kilómetros que recorrerá los concellos de Outes, Mazaricos, Carnota y Muros.

La salida combina carretera y paisaje, con una parada durante el recorrido y un mirador desde el que los participantes podrán disfrutar de las vistas de la zona. La organización busca que estas rutas sean también una forma de descubrir la comarca y compartir kilómetros en grupo.

Uno de los grandes reclamos llegará por la tarde. A las 17.00 horas, el recinto acogerá una exhibición gratuita de Cuadrado Stunt, con caballitos, derrapes, ejercicios de equilibrio y otras maniobras de precisión sobre la moto.

Fomentar la convivencia es uno de los pilares de la Concentración Motera Ría de Noia. / Cedida

Antorchas para recordar a los que ya no están

Más allá del espectáculo y la fiesta, la concentración reserva también espacio para uno de sus actos más emotivos: el desfile de antorchas en homenaje a los moteros fallecidos, convertido ya en una de las imágenes más simbólicas de la cita noiesa.

La jornada se completará con música rock y remember, disco móvil, batucada, fuegos artificiales y distintas actividades, entre ellas el toro mecánico y el EscalaBirras.

La gastronomía vuelve a formar parte esencial de una concentración que apuesta por el ambiente de convivencia entre los participantes, con comidas para los inscritos y las tradicionales paradas durante las rutas.

El domingo, última ruta por Lousame, Rois y Padrón

La XVII Concentración Motera Ría de Noia despedirá mañana domingo su edición de 2026 con una última salida a las 11.00 horas.

Será la ruta más larga del fin de semana, con unos 70 kilómetros de recorrido por Lousame, Rois y Padrón, concebida como el último paseo conjunto antes de poner fin a tres jornadas de actividad.