50 familiares, varias generaciones y un mismo apellido: la familia Blanco vuelve a reunirse en A Estrada
Descendientes de los seis hermanos Blanco Fuentes llegados de toda España celebraron en la playa fluvial de Liñares su 'Blancada' anual
El restaurante de la playa fluvial de Liñares (A Estrada) acogió este sábado 8 de agosto, por tercer año consecutivo, la reunión anual de la familia Blanco (Blanco Valdés, de la Calle Blanco, Blanco Fondevila, Prada Blanco, García Blanco e descendentes...), en una comida que consiguió juntar a unos 50 hermanos, primos, hijos y sobrinos que no quieren rendirse ante la distancia que los separa.
Aprovecharon la ocasión para recordar a los que ya no están, entre ellos Mario Blanco Torres, Miritas Fuentes y sus seis hermanos Blanco Fuentes. Llegados desde Andalucía, Asturias, Madrid, varios puntos de Galicia o la propia A Estrada encontraron un momento para recordar y disfrutar en, lo que ellos llaman, una ‘Blancada’.
Con la tercera reunión anual de este encuentro festivo, la familia Blanco busca fortalecer en las nuevas generaciones un vínculo emocional que la familia ha pretendido conservar y mantener a lo largo de los años pese a la inevitable ausencia de contacto que impone la distancia.
Los 50 miembros de la familia Blanco que se juntaron en Liñares descienden de los seis hermanos Blanco Fuentes: Segismundo, Mario, Carmiña, Felisa, Rosa, Pepe y Pedro, hijos a su vez de Mario Blanco Torres (hermano del poeta y periodista Roberto Blanco Torres) y Edelmira Fuentes Mesego. Así mismo, los patriarcas familiares fueron Pedro Blanco de Crespo, originario de Donramiro en Lalín, y Carmen Torres Fuentes, maestra nacional.
De los patriarcas provienen los 50 Blancos, ya de quinta y sexta generación, que este sábado se reunieron por tercer año consecutivo en A Estrada.
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