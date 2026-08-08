El Mercado Medieval de Melide llena las calles de historia, música y gastronomía este fin de semana

Melide vive uno de los fines de semana más animados del verano. El Mercado Medieval, que abrió sus puertas ayer viernes y continuará hasta mañana domingo, ha transformado las calles de la villa con alrededor de medio centenar de propuestas que combinan artesanía, gastronomía, música, teatro y espectáculos para todos los públicos.

La cita lleva de nuevo el ambiente medieval al centro de Melide con personajes de época, pasacalles, gaitas, fanfarrias, tambores, danzas y animación itinerante. A ello se suma una programación específica para los más pequeños, con juegos tradicionales, atracciones y actividades infantiles.

El mercado arrancó en la tarde del viernes y vive este sábado su jornada central, después de abrir sus puertas a las 11.00 horas.

Melide vive uno de los fines de semana más animados de la temporada estival. / Cedida

Una tarde de música, teatro y animación

La actividad continuará durante toda la tarde con actuaciones musicales y propuestas de calle.

Entre las compañías y artistas que participan durante el fin de semana se encuentran Gaeloc, Bufón Vermello, Nazareth y La Trupete de Luisete, encargados de trasladar al público a la particular atmósfera de la celebración.

Uno de los momentos destacados de este sábado llegará por la noche con Cazadores de dragóns, un espectáculo que pondrá uno de los puntos fuertes a la segunda jornada del Mercado Medieval.

Mercamelide sale también a la calle

La celebración coincide un año más con Mercamelide na Rúa, que en esta edición cuenta con la participación de 19 establecimientos. La iniciativa permite que el comercio local se sume a un fin de semana de especial afluencia en las calles y aproveche el tirón del Mercado Medieval.

El concejal de Comercio, Xosé Igrexas, ya destacó con motivo de la presentación del programa que la coincidencia de ambas iniciativas permite unir ocio y cultura con la promoción del tejido comercial de la localidad.

El mercado continuará hasta el domingo

La fiesta medieval todavía tendrá recorrido mañana. El domingo el mercado volverá a abrir a las 11.00 horas, con nuevas actuaciones de música, teatro, danza y animación por las calles.

Tras el descanso del mediodía, el mercado y el espacio infantil retomarán la actividad por la tarde para encarar las últimas horas de esta edición.

La despedida está prevista para las 21.45 horas, cuando todas las compañías participantes se reunirán en un gran pasacalles final que pondrá el broche a tres días en los que el Mercado Medieval y Mercamelide na Rúa comparten protagonismo en las calles de Melide.