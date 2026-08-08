Lucía Freitas y Marta Villaverde, nuevas embajadoras de los pescados y mariscos de Laxe

La chef Lucía Freitas y la conselleira do Mar, Marta Villaverde, son desde este sábado nuevas Embaixadoras dos Peixes e Mariscos de Laxe. Ambas recibieron el reconocimiento en el Museo do Mar durante las V Xornadas de Pesca Artesanal No Mar da Lonxa de Laxe, una cita que pone en valor el producto de la flota artesanal y el peso que el sector pesquero mantiene en la economía y en la identidad de la localidad.

El acto estuvo conducido por Antonio Devesa, secretario de la Cofradía de Laxe, que explicó que este año se quiso distinguir a dos mujeres vinculadas, desde ámbitos diferentes, al futuro de la pesca artesanal: la cocina y la administración.

De Freitas recordó su relación con la cofradía desde antes de lograr su Estrella Michelin y evocó la pasión con la que se acercó por primera vez a los productos de la lonja. Sobre Villaverde, Devesa aseguró que el reconocimiento venía de lejos y destacó su apoyo a estas jornadas desde las primeras ediciones.

Dos trayectorias construidas desde abajo

Durante el acto, ambas repasaron parte de sus respectivas trayectorias. Freitas recordó sus comienzos al frente de un restaurante de menú y con pocos recursos, mientras que Villaverde hizo referencia a su etapa como inspectora de salud pública y subdirectora antes de ponerse al frente de la Consellería do Mar.

La conselleira recordó que, al llegar al departamento, le advirtieron de que el sector podía “encantar o espantar”. En su caso ocurrió lo primero. «Quedei porque namorei dun sector que forma parte da identidade de Galicia e temos que conseguir entre todos que teña presente e futuro», señaló.

Freitas, por su parte, resumió su forma de entender el oficio en una idea: hay que ser feliz «facendo de todo e pasando por todo». Esa filosofía está también detrás de una cocina en la que reivindica el contacto directo con el producto y con quienes lo producen.

Visibilizar a las mujeres del mar

Uno de los ejes principales del acto fue el papel de las mujeres en el sector pesquero.

«A Estrela Michelin deume a oportunidade de mover o foco e devolver a mirada a moitas outras mulleres invisibilizadas que traballan no agro e no mar», afirmó Lucía Freitas.

De esa reflexión nació Amas da Terra, su proyecto social y gastronómico dedicado a poner nombre y rostro a mariscadoras, bateeiras, productoras y agricultoras.

La cocinera también aludió a las dificultades históricas para conciliar en sectores como la hostelería, donde los horarios han frenado muchas veces la progresión profesional de las mujeres. Por eso, explicó, procura que sus equipos cuenten con presencia femenina y que esas trabajadoras puedan adquirir experiencia y confianza para asumir después sus propios proyectos.

Villaverde trasladó esa misma reivindicación al ámbito del mar. Recordó que en las cofradías gallegas solo hay tres patronas mayores y que las organizaciones de productores continúan muy masculinizadas. A su juicio, es necesario seguir avanzando para que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad y representación en todos los ámbitos del sector.

Pescado y marisco de calidad

La conselleira aprovechó también la jornada para poner en valor la calidad de los pescados y mariscos gallegos, que definió como una fuente de proteína de alto valor dentro de una alimentación saludable.

Las jornadas buscan precisamente reforzar el conocimiento de los productos capturados por la flota costera artesanal y acercarlos al público a través de actividades gastronómicas y divulgativas.

El reconocimiento a Freitas y Villaverde fue entregado por el patrón mayor de la Cofradía de Laxe, Raúl Villar, en un acto al que asistieron también el alcalde, Francisco Charlín, miembros de la corporación municipal y representantes de asociaciones de mariscadoras.

Fiesta gastronómica

Las Xornadas de Pesca Artesanal ofrecen esta noche partir de las 22.00 horas una degustación de arroz con pescado y navaja-longueirón por cinco euros, bebida incluida.

La programación concluirá mañana domingo con la Festa Gastronómica dos Peixes e Mariscos da Lonxa de Laxe, desde las 13.00 horas. Habrá raciones de pescado frito con cachelos, croquetas de pulpo y navaja-longueirón, a seis euros por ración.