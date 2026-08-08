La Xunta adjudica por más de 860.000 euros la mejora del Paseo do Carboeiro en Sigüeiro
La actuación renovará senderos, pistas deportivas, parque infantil, iluminación y mobiliario en un entorno atravesado por el Camino Inglés
La Xunta ha adjudicado por 863.000 euros las obras de acondicionamiento del entorno del Camino Inglés en el Paseo do Carboeiro, en Sigüeiro, dentro del municipio de Oroso.
El contrato, adjudicado a la empresa Alcomte Galicia, S.L., busca mejorar tanto la imagen como la seguridad de este parque fluvial, utilizado a diario por vecinos y también por peregrinos que recorren el Camino de Santiago.
La actuación incluye la mejora del firme de los senderos, la renovación de las pistas deportivas, el arreglo del parque infantil y la modernización de la iluminación y del mobiliario urbano, entre otras intervenciones.
Punto muy transitado del Camino Inglés
El objetivo es hacer de este espacio un lugar más accesible, seguro y agradable para caminar, practicar deporte o disfrutar del tiempo libre, al tiempo que se mejora un tramo especialmente transitado del Camino Inglés.
La financiación se reparte entre las administraciones. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y la Axencia de Turismo de Galicia asumirán conjuntamente el 80 % del coste, mientras que el Concello de Oroso aportará el 20 % restante.
Las obras se desarrollarán al amparo del Plan Hurbe, el programa con el que la Xunta colabora con los ayuntamientos en la mejora de entornos urbanos y equipamientos públicos.
Desde el Gobierno gallego destacan además que este tipo de actuaciones persiguen no solo mejorar los espacios de uso cotidiano, sino también reforzar el atractivo turístico y favorecer la actividad económica vinculada al comercio y la hostelería.
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