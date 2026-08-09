Aguiño saborea 600 kilos de navaja en la décima edición de su fiesta gastronómica
La cita reunió también 250 kilos de sardina y 700 raciones de empanada junto a la lonja, con producto extraído en apnea por mariscadores de Carreira-Aguiño
Aguiño volvió a convertir este domingo la navaja en protagonista. La décima edición de su fiesta gastronómica sirvió 600 kilos de este bivalvo a la plancha, en una jornada celebrada en las inmediaciones de la lonja y marcada por la afluencia de público.
Las raciones de navaja se vendieron a 14 euros, pero no fue el único producto del mar presente en la cita. Los asistentes pudieron degustar también alrededor de 250 kilos de sardina y unas 700 raciones de empanada.
Toda la navaja servida durante la jornada procedía de la zona de Castro-A Catía y fue extraída en apnea por los mariscadores de la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño, un elemento que volvió a poner en valor el trabajo artesanal ligado a este recurso.
Hasta la fiesta se desplazó la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, acompañada por representantes autonómicos y municipales.
Entre ellos estuvieron las conselleiras do Mar, Marta Villaverde, y de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que participaron en la inauguración y destacaron la calidad de los pescados y mariscos gallegos.
Villaverde y García reivindicaron además el papel de este tipo de celebraciones para fomentar el consumo de productos del mar y, al mismo tiempo, contribuir a la dinamización económica y social de las villas marineras.
Las representantes de la Xunta pusieron también en valor el trabajo de los profesionales del sector para garantizar la sostenibilidad de los recursos y promocionar los productos que salen de las lonjas gallegas.
La X Festa da Navalla de Aguiño, en la que colabora la Consellería do Mar, cerró así una nueva edición con cientos de kilos de producto servido y con la navaja local como principal reclamo gastronómico.
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