Las Festas da Peregrina de Bertamiráns ponen el broche a Ames en Festas 2026 con la emoción de Isolina Martínez

Las Festas da Peregrina de Bertamiráns bajan este domingo el telón y, con ellas, también lo hace el programa Ames en Festas 2026, que durante diez días encadenó las celebraciones de O Milladoiro y Bertamiráns con música, actividades y propuestas para todos los públicos.

El cierre tuvo como protagonista a Isolina Martínez, vecina de 88 años, encargada de pronunciar el pregón de clausura. Su intervención estuvo marcada por la emoción y por una mirada personal a la evolución de Ames y de Bertamiráns a lo largo de las últimas décadas.

«Nunca pensei que con 88 anos ía ter a honra de dar o pregón das festas da Peregrina», reconoció ante los asistentes.

Martínez aprovechó también para valorar el crecimiento experimentado por el municipio. «Ames e Bertamiráns cambiaron moito, pero a min gústame moito máis o de agora. Un pobo moderno que medra e hai de todo», afirmó.

Blas García: «Isolina é un exemplo a seguir e representa o Ames de hoxe»

El alcalde, Blas García, destacó la figura de la pregonera y la presentó como reflejo de la sociedad amesana actual. «Isolina é un exemplo a seguir e representa o Ames de hoxe», señaló.

La jornada de clausura incluyó además una sesión vermú y las últimas actuaciones musicales del programa, con la Requinta da Maía, la Banda de Música de Brión y la orquesta Suavecito, que volverá a actuar a las 22.30 horas.

Con este último día de celebración concluye la quinta edición de Ames en Festas, que comenzó el pasado 31 de julio con las Festas da Madalena de O Milladoiro y continuó, sin interrupción, con las Festas da Peregrina de Bertamiráns hasta este domingo 9 de agosto.

Durante estas diez jornadas se sucedieron las actuaciones de orquestas y grupos musicales, el Millarock, el Festival Emerxente, la Romaría Urbana, propuestas infantiles y otras actividades dirigidas a públicos de diferentes edades.

La programación volvió a incluir también medidas para favorecer unas fiestas más inclusivas, con un horario de atracciones sin ruido entre las 19.00 y las 21.00 horas tanto en O Milladoiro como en Bertamiráns.

Ames cierra así diez días consecutivos de celebración en sus dos principales núcleos urbanos, con Isolina Martínez como última voz de unas fiestas que quisieron combinar tradición, música y convivencia.