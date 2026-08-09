Las mejores orquestas de Galicia se reúnen a media hora de Santiago esta semana: Panorama, París de Noia, Los Satélites y Olympus en una fiesta de cinco días

Con la entrada de agosto en el calendario, Galicia está en plena efervescencia de fiestas. Y casi parece que los municipios compitan para ver quién puede lucir a las mejores orquestas en su cartel.

Hay una localidad, sin embargo, en la que no habrá que renunciar a ninguna de las grandes formaciones de la verbena gallega, porque reunirá a todas en apenas cinco días. Desde este miércoles 12 de agosto y hasta el domingo 16, por Ordes pasarán nombres incombustibles de los festejos de verano como Panorama, París de Noia, Los Satélites y Olympus, en un programa con más de diez actuaciones musicales que incluirá también a grupos como Origen y América de Vigo.

A lo largo de la celebración, los boleros clásicos se mezclarán con los últimos hits y los grandes temas del milenio para diversión del público de todas las edades. Otra de las citas más esperadas será la tirada de fuegos artificiales que iluminará la noche del sábado y que dará el pistoletazo de salida a una nueva sesión de baile y espectáculo hasta bien entrada la madrugada.

Concierto de París de Noia. / Bernabé / Amanda Castro

Así serán las fiestas de Ordes de 2026

Las fiestas patronales de Ordes de este 2026 serán una combinación de sesiones vermú y noches de verbena. El programa comenzará el miércoles 12 de agosto con la Disco Móvil CDC y la actuación de la mayor orquesta de España, Panorama, que promete un espectáculo inolvidable con pantallas gigantes, juegos de luces y plataformas móviles.

Sus múltiples coreografías y sus cambios de vestuario embrujarán a los asistentes durante tres horas de show, que le pondrán el cierre al primer día del festejo. El jueves 13 de agosto les tomará el relevo la orquesta Origen y La Banda de Ayer, a las que seguirán la noche del viernes 14 otras dos conocidas de la verbena en Galicia: América de Vigo y Olympus.

Ese mismo día, los asistentes podrán disfrutar de una sesión vermú con Dilema y de las actuaciones de Charangas BB+ y Varacuncas a partir de las 21.00 horas. El sábado 15 de agosto la jornada empezará al ritmo de los pasacalles de la mano de Embruxo de Leira, la Asociación Cultural Veciños de Leira Gaiteiros y la de Ardevento, que recorrerán esta villa histórica para animar el ambiente de cara a una de las citas más fuertes del programa.

Cartel de las fiestas patronales de Ordes de 2026. / Concello de Ordes

Y es que, tras la misa y la sesión vermú con La Bamba y Charanga Mekánica, tendrá lugar uno de los espectáculos preferidos de vecinos y visitantes. Hablamos de los fuegos artificiales, que brillarán a partir de las 00.30 horas y darán paso a una gran verbena en la que repetirá La Bamba y saldrá a escena París de Noia.

La gran despedida con Los Satélites

Según el programa publicado por el Concello de Ordes, el domingo 16 de agosto será el último día de estas fiestas con las mejores orquestas cerca de Santiago. La despedida estará a la altura de las actividades reunidas a lo largo de la semana, con citas desde la mañana hasta la noche.

Con motivo del Día del Emigrante, Sementes do Arte, Camiño Real de Poulo y la Banda de Música de Ordes llenarán de melodías el municipio en las primeras horas. Tras otra misa a las 12.30 horas, se celebrará una gran sesión vermú con la agrupación municipal, el Grupo Tania Veiras y la Disco Móvil CDC, a la que seguirán los últimos conciertos del programa.

El primero será el de la Banda de Música de Ordes, que volverá a subir a escena a las 20.00 horas. A las 20.30 horas, tendrá lugar el show final de la mano de Tania Veiras y su grupo y de la orquesta Los Satélites, otro de los imprescindibles de las actuaciones de verano en Galicia que despedirá esta macroverbena a tan solo media hora de Santiago.