Una mujer resulta herida con quemaduras en un incendio de madrugada en Padrón

Una mujer resultó herida con quemaduras durante la madrugada de este domingo en un incendio registrado en una vivienda situada en la Praza de Macías, en Padrón.

El fuego se declaró pocos minutos después de las 2.30 horas. Varios particulares se pusieron en contacto con el 112 Galicia para alertar de que estaba ardiendo el ático de un inmueble y advertir de que podía haber personas afectadas en su interior.

Ante la posibilidad de que hubiese víctimas, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia se puso en marcha un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, Bomberos del parque provincial de Boiro y GES de Padrón. También intervinieron efectivos de la Policía Local y fueron informados los Bomberos de Ribeira.

Como consecuencia del incendio, una mujer sufrió quemaduras, según confirmaron posteriormente los servicios de emergencia. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Se desconocen las causas del incendio

Las llamas afectaron especialmente a una de las estancias del inmueble. Una habitación quedó calcinada por completo, mientras que el resto de la vivienda sufrió daños principalmente a causa del humo.

Los efectivos movilizados trabajaron durante la madrugada en la extinción del fuego y en la atención de la persona herida. Por ahora tampoco se han concretado las causas que pudieron originar el incendio.