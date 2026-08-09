El Concello de Noia invertirá 67.000 euros en la renovación integral del parque infantil de la Alameda

El Concello de Noia renovará íntegramente el parque infantil de la Alameda, uno de los espacios de juego más utilizados del municipio. La actuación supondrá una inversión de 66.997 euros, IVA incluido, y tendrá un plazo de ejecución previsto de cinco semanas.

El gobierno local prevé sacar a licitación las obras en las próximas semanas. La intervención pretende solucionar el desgaste acumulado de las instalaciones por el paso del tiempo y su uso continuado, además de mejorar la seguridad y la accesibilidad del recinto.

Uno de los principales trabajos será la sustitución completa del pavimento continuo de caucho por una nueva superficie amortiguadora de impactos adaptada a la normativa europea de seguridad. El nuevo suelo contará además con un acabado decorativo.

El proyecto incluye también la creación de una montaña lúdica equipada con una zona de escalada mediante presas adaptadas y un tobogán integrado en la propia estructura. Con este elemento se busca fomentar el juego activo y el desarrollo de las habilidades motrices de los menores.

La reforma incorporará asimismo nuevos juegos inclusivos. Entre ellos figura un carrusel adaptado para personas con movilidad reducida, con el objetivo de facilitar que niños y niñas puedan compartir el mismo espacio de juego sin barreras.

La actuación se completará con la instalación de un nuevo balancín con forma de tortuga y con la reparación y renovación de diferentes elementos ya existentes. Está previsto reforzar la estructura del conjunto principal, sustituir las piezas deterioradas, renovar uno de los toboganes y cambiar los asientos de los columpios destinados a bebés.

“Lugar de encuentro para las familias”

El alcalde de Noia, Francisco Pérez, señaló que los parques infantiles son “lugares de encuentro para las familias” y defendió la necesidad de que la Alameda disponga de unas instalaciones “modernas, seguras y accesibles”.

Por su parte, el teniente de alcalde, Manolo Seijas, destacó que el proyecto no consiste en una reparación puntual, sino en una reforma integral que afectará tanto al pavimento como a los juegos y a la accesibilidad del parque.

Una vez finalizado el proceso de licitación y adjudicadas las obras, los trabajos contarán con un plazo de ejecución de cinco semanas.