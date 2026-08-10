Ames pecha dez días de festa no Milladoiro e Bertamiráns
As Festas da Madalena e da Peregrina congregaron milleiros de persoas ao longo de dez días de celebracións en Ames
Iker Cotón
O programa «Ames en Festas» remata tras encadear dez días de celebracións coa Festa da Madalena de Milladoiro e a Peregrina de Bertamiráns. As celebracións contaron con actividades para todos os públicos e a resposta da veciñanza estivo á altura do cartel, cunha gran afluencia de asistentes durante as diferentes xornadas deste programa conxunto
Festas da Madalena
O festival Millarock, celebrado o 31 de xullo, foi o encargado de dar o pistoletazo de saída a estas festas coas actuacións de Sr Salvaje, Tentáculo Rock, Familia Caamagno, Extrema Función e Factoría de Subsistencia. Miles de persoas déronse cita no Milladoiro para desfrutar das diferentes actividades e propostas musicais, como a festa infantil para a cativada ou as noites de verbena, amenizadas por formacións e artistas de primeiro nivel, como a orquestra Olympus ou o DJ Kike Varela.
O encargado de dar o pregón inicial das festas da Madalena foi o presidente da SD Milladoiro, José Manuel Dacosta. O club rematou unha tempada que pasará á historia da institución, conseguindo o título de liga cos dous equipos xuvenís e acadando os ascensos á Liga Galega por parte do Xuvenil A e á Segunda Futgal por parte do Xuvenil B.
Festas da Peregrina
Bertamiráns, pola súa parte, comezou as Festas da Peregrina o mércores 5 de agosto. Os momentos máis destacados dos cinco días de festexos na vila foron o concerto de De Ninghures no parque do Ameneiral, o venres 7, e a verbena coa orquestra París de Noia, o xoves 6.
Tamén rexistrou unha gran afluencia de público a segunda edición do Festival Emerxente, cun cartel conformado por artistas de Ames e da súa contorna, como Lg1do, Alddara, Fran Saint Laurent, Metan e Dupliss. Outra xornada destacada foi a da Romaría Urbana, que contou con diversas actuacións musicais, postos para xantar e obradoiros ao longo de toda a tarde do sábado 8 de agosto.
O pregón de peche das festas correu a cargo de Isolina Martínez, veciña de Bertamiráns de 88 anos, que fixo referencia no seu discurso á evolución de Ames nas últimas décadas, un municipio onde «hai de todo».
O alcalde de Ames e concelleiro de Cultura, Blas García, recalcou que «Ames ten unhas festas para todas e todos, sen ideoloxía, que buscan dinamizar as nosas rúas e activar a economía da vila. A proposta que fixemos este ano en canto a cartel é difícil de igualar e máis difícil aínda de superar».
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