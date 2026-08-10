«Tengo clientes que vienen de Noia, Ordes o Padrón»: el barbero marroquí con agenda llena en O Milladoiro

A Ibra Barber Shop llegan clientes de Noia, Ordes, Padrón o Cacheiras. Otros viven a pocos minutos del local, en O Milladoiro. Los hay muy jóvenes, pero también muy veteranos. «Tengo clientes que son prácticamente bebés y otros de cien años», cuenta entre risas Ibra Janin, barbero marroquí de 33 años que hace cerca de una década llegó a Galicia desde Agadir y que representa una de las caras del nuevo trabajo autónomo en la comarca de Santiago. Entre otras cosas, porque decidió emprender en Ames, el municipio que mejor está resistiendo el estancamiento del trabajo por cuenta propia en el entorno compostelano.

Según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), en mayo de este año había registrados casi 12.800 autónomos en la comarca de Santiago, apenas 24 más que en 2023. Es Ames, con 59 emprendedores más en tres años —hasta aproximarse a los 2.500 en total— el concello «más dinámico» y el principal foco de crecimiento empresarial en la zona.

En medio de las cifras y las estadísticas está la historia de Ibra Janin. Llegó a Galicia hace nueve años para probar suerte fuera de Marruecos y buscar un futuro mejor.

El oficio ya lo traía aprendido. Había trabajado como barbero en su país e incluso había tenido allí su propio negocio. Su primer empleo en la comunidad fue en una peluquería de Santiago, donde permaneció tres años y medio. Hasta que decidió volver a intentarlo por su cuenta.

En 2021, con la pandemia todavía muy reciente, abrió su barbería en O Milladoiro. Y funcionó.

«Fue rapidísimo. Tengo clientes fijos y muchos siguen conmigo desde que empecé en Santiago», explica. La agenda puede llenarse con semanas de antelación y su clientela ha terminado desbordando ampliamente las fronteras de Ames.

«Si tienes ganas de trabajar y sabes organizarte, se puede hacer», sostiene.

Pocos autónomos jóvenes

De acuerdo con los datos que maneja UPTA, por cada autónomo menor de 36 años en la provincia coruñesa hay aproximadamente 2,4 mayores de 55 años. Solo el 13,6 por ciento está entre los 16 y los 35 años.

Ibra Janin es uno de ellos y podría decirse que ya está profundamente vinculado a Ames. Casado desde hace seis años, tiene dos hijos, un niño de cuatro años y una bebé de diez meses. Su mujer también es de Agadir, aunque llegó a Galicia siendo niña y estudió en Calo, el mismo lugar donde ahora va al colegio su hijo mayor.

Cuando cierra la barbería, una parte de su tiempo se la lleva también el fútbol, pues Ibra juega con el equipo de veteranos de O Chiringuito de Mon, de Biduído.

Ibra, con uno de sus compañeros del equipo de veteranos de O Chiringuito de Mon. / Cedida

Entre Ames y Marruecos

Marruecos continúa estando muy presente en la vida de Ibra y su familia. En Agadir residen sus padres y sus hermanos y él y su mujer intentan viajar cada año para que los niños mantengan la relación con sus abuelos y no pierdan sus raíces.

«Cuando estoy allí echo de menos aquí, y cuando estoy aquí echo de menos allá», admite.

No siente que su origen haya supuesto una barrera para sacar adelante el negocio: «La gente aquí no tiene problema de decir: no voy porque es de fuera. Al contrario, nunca me sentí así».

De niño, en Agadir, difícilmente podía imaginar que acabaría viviendo en otro país, pero por ahora lo tiene claro: «No pienso cambiar de momento. Estoy bastante bien».