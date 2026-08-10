Chorros emergentes, efectos lumínicos y 'autocontrol' sanitario: así será la fuente transitable de A Laracha

El Concello de A Laracha sacó la licitación el proyecto para la creación de un refugio climático urbano en el parque Maximino Canedo, en el núcleo urbano, consistente en una fuente transitable.

Se trata de una instalación modular diseñada para contribuir a la mitigación del efecto isla de calor y mejorar las condiciones de confort térmico en uno de los principales espacios verdes de la capital municipal.

El presupuesto máximo de licitación de la actuación asciende la 111.313 euros. La iniciativa será cofinanciada por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático al amparo de la convocatoria de ayudas para la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza orientadas a la prevención de riesgos asociados al cambio climático en espacios urbanos y periurbanos.

El proyecto contempla la renovación de la actual fuente ornamental existente con la instalación de una nueva solución integrada en el entorno del parque, basada en un sistema de fuente transitable a cota cero para posibilitar su uso por personas de todas las edades y eliminando barreras arquitectónicas.

La nueva infraestructura estará formada por módulos hidráulicos con surtidores emergentes programables e iluminación led de bajo consumo, permitiendo configurar diferentes secuencias de funcionamiento y efectos dinámicos.

De este modo, además de su valor paisajístico y ornamental, la instalación tendrá una función recreativa y ambiental, al favorecer la creación de un microclima que ayude a reducir la sensación térmica durante los períodos de mayor calor.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su diseño eficiente y sostenible. La fuente funcionará mediante un sistema hidráulico cerrado de recirculación continua del agua, incorporando equipos de alta eficiencia energética, programación horaria, monitorización remota y control automático del funcionamiento, con el objetivo de optimizar los consumos de agua y energía.

La instalación contará también con sistemas avanzados de control de la calidad del agua mediante filtración, tratamiento, regulación automática del pH y dosificación de productos desinfectantes, garantizando unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad conforme a la normativa aplicable.

El proyecto concibe el parque de la Plaza Maximino Canedo como un espacio público más adaptado a los retos derivados del cambio climático, favoreciendo la permanencia de la vecindad en el exterior durante los episodios de calor y reforzando su carácter como lugar de encuentro, convivencia y relación social.

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La creación de este nuevo refugio climático se enmarca en las líneas de adaptación urbana y mejora ambiental impulsadas por el Ayuntamiento, apostando por soluciones que combinan accesibilidad, sostenibilidad, innovación y calidad paisajística para seguir mejorando los espacios públicos del municipio.