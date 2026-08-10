Varios detenidos en una operación contra el narcotráfico en Muxía
Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera participan en un operativo que continúa abierto y cuyas actuaciones han sido declaradas secretas
Varias personas han sido detenidas este lunes en Muxía en el marco de una operación contra el narcotráfico que permanece abierta y en la que participan de forma conjunta efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera.
El operativo se desarrolla desde primera hora de este lunes en el municipio de la Costa da Morte, aunque por el momento las autoridades no han facilitado detalles sobre el alcance de las actuaciones ni sobre el número exacto de arrestados.
Actuaciones secretas
Fuentes de la Guardia Civil confirman que se trata de una operación conjunta con Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional y precisan que las actuaciones se encuentran declaradas secretas, por lo que no es posible ofrecer por ahora más información.
La investigación y el dispositivo policial continúan abiertos, de manera que no se descarta que puedan producirse nuevas actuaciones a medida que avance la jornada.
Según la información conocida hasta el momento, hay varias personas detenidas, aunque no se ha concretado su número, ni tampoco los delitos específicos que se les atribuyen o si se están practicando registros en distintos puntos.
Los cuerpos que participan en el operativo han avanzado que ofrecerán más información cuando el secreto de las actuaciones y el desarrollo de la investigación lo permitan.
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