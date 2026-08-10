La exhibición en globo aerostático a menos de una hora de Santiago
La demostración consistirá en un vuelo iluminado con la llama propulsora del globo
Iker Cotón
Melide celebrará este viernes 14 de agosto una exhibición con un globo aerostático. Esta actividad coincidirá con el inicio de las fiestas de San Roque y comenzará cuando se acerque el anochecer.
La demostración consistirá en un vuelo ‘cautivo’, en el que el globo permanecerá sujeto mediante cuerdas y realizará ascensos y descensos sobre el mismo punto, sin desplazarse. Las personas que lo deseen podrán contemplar la experiencia desde cualquier punto de la localidad de Melide, incluido el mirador do Castelo, donde estará situado el aparato, aunque será necesario respetar un perímetro de seguridad de 50 metros.
Las dimensiones del globo y la ubicación elevada del mirador permitirán que pueda observarse prácticamente desde cualquier rincón de la localidad, por lo que la organización anima a disfrutar del espectáculo sin necesidad de acercarse al mirador. Una vez iluminado, el globo, de unos 20 metros de altura y con un diámetro similar, ofrecerá una imagen similar a la de una gran lámpara suspendida en el aire. Su ubicación hará que, además, pueda llegar a divisarse desde varios kilómetros de distancia.
Esta demostración forma parte de una serie de actividades que se desenvolverá por diferentes municipios de la comarca y que servirán como antesala para analizar las posibilidades de la zona de cara a la celebración, el próximo mes de septiembre, de un evento de mayor envergadura, con la participación de varios globos aerostáticos.
La celebración de esta actividad estará condicionada por las condiciones meteorológicas. Esta iniciativa está organizada de forma conjunta por la Deputación da Coruña y el Concello de Melide.
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