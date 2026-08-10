Bancos, senda empedrada e aparcadoiro: así é o novo balcón para escoitar o ronquido do mar en Ponteceso
Cento seis anos despois da súa posta en marcha, o faro do Roncudo loce renovada imaxe tras unha restauración integral
As críticas de varios colectivos ecoloxistas levaron á Autoridade Portuaria da Coruña a retirar do proxecto os miradoiros
No ano 1920 entraba en funcionamento en Corme o faro de Ponteceso, unha torre de 11 metros de altura situada na coñecida como Punta do Roncudo, un topónimo que, segundo os especialistas, ten a súa orixe no ronquido continuo do mar nese tramo costeiro.
O pasado mes de abril, a Autoridade Portuaria da Coruña puxo en marcha os traballos de restauración do emblemático Faro do Roncudo e da posta en valor da súa contorna, cun investimento de máis de 170.000 €.
O prazo de execución era de seis meses, pero as obras xa remataron e permiten aprezar a transformación deste espazo de gran beleza paisaxística.
A actuación na estrutura consistiu nunha mellora integral da baliza, coa substitución da escaleira interior, melloras no sistema eléctrico, pintado da porta, restauración da fachada e reforzo da pintura e da varanda da terraza.
No exterior acondicionáronse os accesos, instalouse mobiliaro urbano e creouse unha área de aparcamento para unha vintena de vehículos.
O proxecto de restauración deseñouse baixo unha premisa fundamental baseada no respecto absoluto pola natureza. Deste xeito, a intervención tiña como finalidade garantir que a contorna permanecera exactamente como estaba, mantendo a súa riqueza paisaxística e medioambiental.
O proxecto contemplaba a instalación de estruturas de aceiro e reixa para crear dous miradoiros, pero, finalmente, as críticas de varios colectivos ecoloxistas levaron á Autoridade Portuaria a retiralas do proxecto.
O acceso peonil ao faro, de algo máis de cen metros e que estaba asfaltado, foi empedrado. Así mesmo, pavimentouse o acceso de vehículos.
A escultura do percebeiro, que estaba instalada no peirao, detrás das casetas dos usuarios, foi reubicada preto das cruces brancas que homenaxean os que perderon a vida no lugar, para reforzar o seu vínculo coa historia e a tradición local.
Esta dignificación da escultura era unha demanda dos percebeiros. Ahora, a obra (que representa un percebeiro faenando) está sobre unhas rochas, a uns cen metros do faro.
"Esta non será a única actuación que se desenvolva neste espazo, senón que haberá unha segunda fase para seguir avanzando na posta en valor dunha contorna que atrae, ano tras ano, milleiros de visitantes", asegura o alcalde, José Manuel Mato.
Ao respecto, o rexedor explica que técnicos da Autoridade Portuaria e do Concello traballan xa no deseño de novas actuacións, consistentes na mellora dos accesos.
Neste sentido, Mato dixo que unha das actuacións previstas é a mellora do firme da estrada de acceso ao faro dende Corme, para "solventar deficiencias". Trátase de dúas curvas nas que a cesión do terreo afectou ao peralte da vía.
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