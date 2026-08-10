PP y PSOE se enzarzan en Frades por la cesión de la N-634

La posible cesión al Concello de Frades de la N-634 a su paso por Ponte Carreira ha abierto un frente político entre el Gobierno municipal del PP y el PSdeG local. Mientras los socialistas reprochan al alcalde, Roberto Rey, que se niegue a negociar con el Estado una transferencia que consideran prioritaria para el municipio, el Ejecutivo local responde que no aceptará hacerse cargo de la carretera sin que el Ministerio acometa previamente su acondicionamiento.

El gobierno de Frades sostiene que lleva más de quince años reclamando la mejora de la carretera y de las aceras de Ponte Carreira y recuerda que en 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se había comprometido la ejecución de un proyecto presentado por el Concello para actuar sobre la travesía. Según la versión municipal, aquel compromiso no llegó a materializarse tras la moción de censura que llevó al PSOE al Gobierno central.

El conflicto actual tiene su origen en la propuesta trasladada hace unos meses por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para transferir al Ayuntamiento ese tramo de la N-634. El ejecutivo municipal asegura que la oferta suponía recibir la carretera en su estado actual y sin financiación asociada, lo que obligaría a las arcas locales, según sus cálculos, a desembolsar cerca de un millón de euros para ponerla en condiciones.

La propuesta ya fue rechazada por el pleno municipal, con el voto favorable de los socialistas a la cesión en esas condiciones, según recalca el gobierno local.

Deficiencias en la calzada en el paso Aboi (Frades). / Cedida

El PSOE acusa al alcalde de no querer negociar

El PSdeG de Frades ha reabierto ahora el debate después de mantener un encuentro con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Su portavoz municipal, Enrique Astray, asegura que Blanco mostró la disposición del Estado a transferir al Concello la N-634 a su paso por Ponte Carreira.

A raíz de esa reunión, los socialistas presentaron una moción para abordar la cuestión por la vía de urgencia en el pleno, pero el gobierno del PP rechazó ese carácter urgente.

Astray considera que esta decisión demuestra que el ejecutivo municipal pretende evitar el debate. “A denegación do carácter de urxencia da moción xa amosa a postura do PP de negarse a debater”, sostiene el portavoz socialista, quien acusa al alcalde de haber admitido que no volverá a negociar ni con el Estado ni con la Demarcación de Carreteras.

Para el PSdeG, la situación de esta travesía constituye una cuestión “absolutamente prioritaria para Frades”. Astray eleva además el tono político al considerar que la actitud del gobierno responde al “cansancio e esgotamento” del ejecutivo local y concluye acusándolo de “deixadez, altivismo, ou as dúas cousas á vez”.

El Concello: primero las obras y después la cesión

La respuesta del gobierno municipal no se ha hecho esperar. El equipo de Roberto Rey acusa al PSOE de ofrecer “medias verdades” y de tratar de obtener rédito político de la situación. También cuestiona que el asunto vuelva ahora al primer plano después del encuentro de los socialistas con Pedro Blanco.

El Ejecutivo local se pregunta qué ha cambiado respecto a la propuesta planteada hace seis meses y carga contra el delegado del Gobierno, al que reprocha que muestre ahora interés por este asunto coincidiendo con su condición de candidato. El gobierno de Frades califica esta actitud de “vender fume”.

Más allá del cruce de acusaciones, la posición que fija el Concello es clara: no quiere asumir una infraestructura estatal que, según sus cálculos, necesitaría una inversión próxima al millón de euros.

“Nós estamos para gobernar e mellorar a vida dos veciños, non para gastar os poucos recursos en tapar as deficiencias doutras administracións”, sostiene el Gobierno municipal.

Su propuesta pasa por recuperar el proyecto de mejora de 2018. “O Ministerio, se está interesado en Frades, o que ten que facer é aprobar o proxecto do 2018, financialo e executalo. Despois o Concello aceptará a cesión”, sentencia.