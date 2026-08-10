Cada gota cuenta: el cinturón de Santiago se blinda ante la sequía con restricciones y llamamientos al ahorro

La falta de lluvias, el descenso de los caudales y el aumento del consumo propio del verano empiezan a traducirse en medidas concretas en varios concellos del cinturón compostelano. Aunque no se encuentran oficialmente en situación de prealerta por sequía, concellos como Rois, AmesNoiaLalín y la propia capital gallega ya han limitado distintos usos del agua para garantizar el abastecimiento, mientras Negreira ha optado por reforzar los llamamientos al consumo responsable.

En parte de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa hay señales que obligan a mantener la vigilancia. La última reunión de la Oficina Técnica da Seca acordó mantener la prealerta por escasez moderada en los sistemas del río Lérez y del río Anllóns y Costa da Coruña hasta Arteixo, además de aplicar medidas equivalentes a un escenario de prealerta en el subsistema de Baiona.

En conjunto, son 32 concellos los afectados por esa situación, entre ellos Tordoia y A Estrada, ambos próximos al área compostelana. En el conjunto de Galicia-Costa, los embalses de abastecimiento se encuentran al 72,74%, 20 puntos por debajo que hace aproximadamente un año.

Rois prohíbe piscinas, riego y lavado de coches

Uno de los municipios que ha dado un paso más es Rois. El Concello ha publicado un bando con restricciones temporales debido a la disminución de las reservas disponibles.

Hasta nuevo aviso queda prohibido llenar total o parcialmente piscinas privadas, lavar vehículos con agua de la red municipal y regar jardines, zonas verdes, huertas de ocio o espacios ornamentales con agua de la traída.

El alcalde, Ramón Tojo Lens, defiende el carácter preventivo de estas medidas y la necesidad de preservar el agua potable para el consumo humano y los usos esenciales mientras persista la actual situación.

Ames mantiene las restricciones desde julio

En Ames, las limitaciones están vigentes desde comienzos de julio, después de que Augas de Ames detectase un aumento excepcional del consumo coincidiendo con las altas temperaturas.

El Concello prohibió entonces utilizar agua de la red para regar jardines, huertas y céspedes, llenar piscinas, lavar vehículos o limpiar aceras, patios y fachadas. También advirtió de que, si el consumo no disminuye, podrían llegar a adoptarse medidas más severas para asegurar el suministro.

El alcalde, Blas García, justifica la decisión por la necesidad de actuar con antelación y apela a la responsabilidad colectiva para evitar problemas durante el verano.

Santiago limita también los usos no esenciales

La capital gallega se sumó a finales de julio a este escenario de precaución. El Concello de Santiago prohibió llenar piscinas privadas, lavar vehículos con agua de la red fuera de los establecimientos autorizados y regar jardines, huertas y espacios ornamentales, salvo cuando resulte imprescindible para evitar daños en árboles o arbustos.

También ordenó mantener cerradas las fuentes ornamentales que utilicen agua potable y no dispongan de sistemas de recirculación.

Las medidas buscan contener el consumo ante la disminución de las reservas y el descenso del caudal del Tambre, del que depende buena parte del abastecimiento compostelano.

Noia activa restricciones desde el 1 de agosto

También Noia ha establecido restricciones desde el pasado 1 de agosto. El Concello prohíbe llenar piscinas privadas y baldear calles, patios, fachadas o vehículos con agua de la red municipal.

El riego de jardines, huertas, céspedes y zonas verdes debe reducirse al mínimo imprescindible. El gobierno local insiste en que las medidas pretenden preservar los recursos disponibles y garantizar el abastecimiento para los usos prioritarios.

Lalín suprime riegos y baldeos y prohíbe llenar piscinas

Lalín también ha reaccionado ante la reducción de caudal y los problemas detectados en su sistema de abastecimiento. El Concello informó de dificultades en la estación de bombeo de Botos, que en las horas punta no logra cubrir toda la demanda, una situación agravada por las altas temperaturas y el elevado consumo.

Ante este escenario, el gobierno local decidió suprimir los riegos municipales, el baldeo de calles y el riego de jardines públicos. También restringió el riego de huertas y céspedes particulares con agua de la traída y prohibió el llenado de piscinas.

El alcalde, José Crespo, pide además a quienes dispongan de doble suministro que recurran preferentemente al agua de pozo para aliviar la presión sobre los depósitos municipales. «Se todos colaboramos e reducimos o consumo, poderemos corrixir as deficiencias que nestes momentos presenta a rede», señala.

El Concello advierte además de que los incumplimientos pueden ser sancionados.

Negreira pide prudencia, aunque no tiene problemas de abastecimiento

La situación es distinta en Negreira, donde el Concello asegura que por ahora no existen dificultades de abastecimiento.

Aun así, la ausencia de lluvias importantes y el descenso de los caudales de ríos y acuíferos han llevado al gobierno local a pedir a la población que reduzca los consumos innecesarios. Entre las recomendaciones figuran priorizar la ducha frente al baño, cerrar los grifos cuando no se utilizan, usar lavadoras y lavavajillas con carga completa y evitar el riego o el lavado del coche.

La prealerta sigue cerca de Santiago

Aunque buena parte del área compostelana permanece fuera de la declaración oficial de prealerta, la situación no se considera ajena. Tordoia, que limita con Trazo, está dentro de los municipios afectados por la escasez moderada en la cuenca del Anllóns, mientras A Estrada figura entre los concellos incluidos en el sistema del Lérez.

La Oficina Técnica da Seca recomienda en estas zonas reducir consumos municipales no esenciales, intensificar la vigilancia sobre ríos y embalses y reforzar las campañas de concienciación ciudadana.