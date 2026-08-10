La Xunta destina 30.000 euros a la mejora de la Casa Común de Solláns en Teo

La Xunta de Galicia apoya con cerca de 30.000 euros las obras de mejora que se están ejecutando en la Casa Común de Solláns, en Calo (Teo), un equipamiento municipal destinado a actividades vecinales, culturales y comunitarias.

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó los trabajos acompañada por la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, para conocer el avance de una actuación que busca reforzar la conservación, accesibilidad y funcionalidad del inmueble.

Las obras incluyen la renovación de la cubierta y la fachada, además del acondicionamiento de un nuevo espacio destinado a aseos.

En el exterior ya se ha sustituido la antigua cubierta por una nueva de teja cerámica y se han impermeabilizado las chimeneas para evitar filtraciones. También se renovarán los canalones y bajantes, que serán sustituidos por elementos de aluminio lacado.

La actuación continuará con la pintura de la fachada exterior, mientras que en el interior se llevará a cabo una reforma integral del espacio destinado a los nuevos aseos. Los trabajos incluyen la mejora del aislamiento térmico, nuevos revestimientos y pavimentos, renovación de carpinterías exteriores y nuevas instalaciones de fontanería y saneamiento.

También se adaptarán las escaleras para mejorar la seguridad y la accesibilidad, se instalará un falso techo y se renovará la iluminación mediante tecnología LED y luminarias de emergencia. El proyecto contempla además un sistema de ventilación.

Línea de ayudas para concellos de menos de 30.000 habitantes

La ayuda procede de la línea de subvenciones de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes destinada a mejorar infraestructuras de uso público en municipios de menos de 30.000 habitantes.

Do Campo recordó que Teo ya recibió el pasado año otros cerca de 30.000 euros de esta misma convocatoria para acometer trabajos de reparación en la envolvente exterior de la Casa do Concello.

La orden cuenta este año con un presupuesto global de 3,5 millones de euros. En la provincia de A Coruña permitirá financiar actuaciones en 32 municipios por más de 1,1 millones.

Estas ayudas pueden cubrir hasta el 80 % del presupuesto de las obras o equipamientos, con un límite de 40.000 euros para solicitudes individuales y de 50.000 para actuaciones conjuntas.