Ponte Ledesma celebra con éxito su primera visita guiada teatralizada con más de 200 participantes

Más de 200 personas participaron el pasado domingo en la primera edición de la visita guiada teatralizada ‘A Ponte da Honra’, celebrada en Ponte Ledesma, en el municipio de Boqueixón.

La actividad permitió recorrer algunos de los episodios e historias más destacadas vinculadas a este enclave de la mano del guía y actor Suso Martínez, con la participación especial de Daniel Lindh, vecinos del municipio y el acompañamiento musical de Muxicas da Silveira.

La buena acogida llevará al Concello de Boqueixón a repetir la experiencia el próximo año. En esa segunda edición está previsto contar con la Banda Unión de Ponteledesma, que interpretará la pieza Batalla de Ponteledesma, compuesta por Simone Couceiro.

Ponte Ledesma, un paso histórico sobre el Ulla

Ponte Ledesma es uno de los pasos históricos sobre el Ulla y une los concellos de Boqueixón y Vila de Cruces. Documentado ya en 1276, el puente fue reformado en 1574 y durante siglos formó parte de una vía muy transitada hacia Santiago. También fue escenario de un enfrentamiento durante la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas, uno de los episodios que alimentan el valor histórico y simbólico de este enclave.