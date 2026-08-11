Arzúa remitirá al Ministerio las 700 firmas que urgen solución a la inseguridad de la N-547

El Concello de Arzúa ha recibido este lunes las 700 firmas recogidas por una vecina para reclamar mejoras en la seguridad vial de la N-547, la carretera nacional que atraviesa el centro de la localidad. La concejala de Turismo e Acción Urbana, Begoña Balado, confirmó la recepción de la documentación y avanzó que será trasladada a la Demarcación de Carreteras. "Como concejala de Urbanismo, las recibiré y se las haré llegar a la Demarcación para que se valoren, así como las medidas que tenemos planteadas desde el Concello", explicó Balado.

La entrega de las firmas se produce después de que una vecina pusiese en marcha, a título individual, una campaña para reclamar actuaciones ante los problemas de seguridad que genera el intenso tráfico que atraviesa el casco urbano de Arzúa. La iniciativa se mantuvo durante 15 días y logró reunir un total de 700 apoyos.

El Concello ya ha puesto en marcha algunas medidas

Desde el Concello señalan que no se parte de cero y que ya se han acordado y ejecutado algunas actuaciones para mejorar la seguridad en la travesía. "Ya hubo una reunión con Carreteras y con la Delegación y se acordaron actuaciones urgentes", explica Balado.

Entre las medidas ya ejecutadas se encuentra el repintado de los pasos de peatones, la colocación de nueva señalización y está prevista la instalación de bandas transversales de alerta en distintos puntos de la vía.

Aun así, el Concello considera necesario estudiar qué otras actuaciones podrían contribuir a mejorar la seguridad. "Ahora vamos a solicitar qué otras medidas se pueden tomar", apunta la concejala.

Las posibles soluciones deberán, en todo caso, contar con un análisis técnico. Balado advierte de que algunas medidas, como la instalación de pasos de peatones elevados, podrían no ser adecuadas en una carretera nacional e incluso generar nuevas dificultades.

En este sentido, la concejala remarca que serán los técnicos quienes deberán determinar cuáles son las actuaciones más adecuadas para cada punto de la vía. "Ellos son los ingenieros y tienen que decidir qué es lo que hay que hacer", añade.

Una recogida de firmas que nace tras un incidente

La campaña de firmas surgió como una iniciativa individual de una vecina, después de que su familia viviese directamente una situación de riesgo en uno de los pasos de peatones de la N-547. "A nosotros nos atropellaron un perro. Iba mi marido con el perro delante y, en el paso de peatones, lo pilló un coche", relató la promotora.

El incidente, unido a un nuevo atropello ocurrido pocos días después en la misma vía, llevó a la vecina a plantearse la necesidad de impulsar una recogida de firmas y trasladar la preocupación a las administraciones. "Lo que intento es que se solucione un problema que tenemos y del que todos en Arzúa somos conocedores", explica. La promotora insiste en que su objetivo no es político, sino reclamar medidas de seguridad vial mientras el tráfico continúe atravesando el centro de la localidad. "Mi objetivo es que, mientras exista este problema, tengamos la seguridad que debe tener cualquier pueblo", afirma.

Retenciones y problemas de seguridad

Los vecinos consultados describen una doble problemática en la N-547: las retenciones que dificultan atravesar el núcleo urbano y las situaciones de riesgo que se producen en distintos puntos de la travesía. "Es bastante caótico, sobre todo en horas puntuales. Yo vengo de Santiago, trabajo aquí, y hay veces que vengo en caravana desde la primera gasolinera", explica una de los entrevistadas. Otra vecina resume el impacto de las retenciones señalando que "a veces se tarda más tiempo en cruzar el pueblo de Arzúa que en llegar hasta él".

A estas dificultades se suman problemas relacionados con la seguridad de los peatones, como la proximidad de algunas aceras a la carretera, obstáculos que obligan a bajar a la calzada, vehículos que realizan labores de carga y descarga y dificultades de visibilidad en determinados puntos. Los vecinos también reclaman prudencia tanto a conductores como a peatones ante situaciones que pueden generar riesgos, especialmente en los pasos de peatones.

La A-54, la solución de fondo

Detrás de buena parte de esta problemática se encuentra la situación de la A-54, cuya finalización permitiría desviar de la N-547 una parte importante del tráfico que actualmente atraviesa el centro de Arzúa, especialmente el tráfico pesado.

El tramo pendiente entre Arzúa y Melide es, por tanto, clave para reducir la presión que soporta actualmente la carretera nacional. Desde el Concello destacan la necesidad de que la autovía se complete cuanto antes. Según las previsiones trasladadas por la Administración, la finalización y puesta en servicio del tramo pendiente está prevista antes de que termine el año.

La apertura de la A-54 supondría un cambio importante para Arzúa, al permitir sacar buena parte del tráfico que actualmente atraviesa el centro de la localidad. Sin embargo, mientras la autovía no esté terminada, el tráfico continuará circulando por la N-547. Por eso, la entrega de las 700 firmas abre ahora una nueva vía de reclamación, el Concello trasladará la documentación a la Demarcación de Carreteras para que valore las peticiones y determine qué actuaciones pueden implantarse de forma inmediata para mejorar la seguridad en el municipio.