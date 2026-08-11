La centésima primera composición de Jesús Méndez, historia viva de la Banda de Música Eduardo Pondal

La Coral Polifónica Costa da Morte estrenó este domingo en el Santuario da Virxe da Xunqueira, de Cee, la pieza religiosa Ave María a la Virgen de la Junquera, compuesta por Jesús Méndez Torrado, director de la Banda de Música Eduardo Pondal, bajo la dirección de Isidro Caamaño.

Jesús Méndez Torrado. / Cedida

El nuevo tema dedicado a la patrona de Cee tiene una duración de tres minutos y medio y se estrenó con acompañamiento musical de órgano, flauta y violín.

Es la composición número 101 de Jesús Méndez, que lleva 69 años en el mundo de la música y que a sus 82 años sigue dirigiendo, desde hace más de dos décadas, la banda que fundó su padre, Basilio Méndez, hace 90 años.

Jesús nació entre partituras, creció jugando entre instrumentos y soñó al ritmo de afinadas sintonías. Empezó su formación musical a los 13 años, y a los 19 ya era trompetista titulado. Estudió diez años en el conservatorio de A Coruña, junto al ilustre profesor, músico y compositor Rogelio Groba, y otros diez en el de Carballo. Se formó también en piano, acordeón y violín.

Pero su gran maestro fue Basilio, su padre, bajo cuya batuta tocó durante una década en la entonces llamada Banda de Corme (hoy Banda Eduardo Pondal). Su vida es la música, y a ella se consagró en cuerpo y alma profesionalmente, aunque explica que, por el camino, "también fui panadero y regenté con mi esposa una ferretería-droguería".

Jesús tuvo tiempo para fundar su propia formación musical, la orquesta Novas Ideas, que estuvo en activo entre 1975 y 2002.

En el estreno de este domingo se interpretaron también otras dos piezas de su autoría: Habanera de Cee y Branca gaivota.

De las 101 piezas que compuso, la más importante para él es Unha nai que se chama María, un cántico religioso que "acumula miles de reproducciones en Internet", dice con orgullo.

Noticias relacionadas

En cuanto a su última obra, dice que "es fruto de un profundo sentimiento. Tiene una base sentimental".