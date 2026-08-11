Desbrozados en Frades 400 kilómetros de viales, el equivalente a la distancia con Ávila

El Concello de Frades finalizó la primera fase de los trabajos de desbroce de los más de 600 kilómetros de pistas y carreteras que forman su red viaria municipal.

Los trabajos, que se acometieron con los dos tractores municipales, permitieron desbrozar más de 400 kilómetros de viales en el municipio (el equivalente a la distancia aproximada en línea recta entre Frades y Ávila).

“Tenemos desbrozadas todas las pistas asfaltadas de todas las parroquias, así como los ejes principales de comunicación en aglomerado de Frades”, explica Manuel Ferreiro Marzoa, concejal de Medio Rural y Limpieza Viaria.

El edil añade que “seguiremos limpiando márgenes de vías en las parroquias, y en los entornos de las plazas y de las iglesias”.

Además, explica que “desde mediados de junio tenemos un tractor trabajando en las pistas de monte, como medida preventiva contra los incendios forestales y para mejorar los accesos a nuestros ganaderos”.

Estos trabajos preventivos se unirán a los que va a acometer la brigada contra los incendios del Concello, formada por cinco personas.

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Mientras no esté trabajando en la extinción de fuegos forestales, esta brigada se encargará de desbrozar otras 12 hectáreas de terrenos de propiedad municipal como medida preventiva contra los incendios.