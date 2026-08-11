Dodro homenaxea a Moncho Reboiras no 51 aniversario do seu asasinato pola policía franquista
O acto celebrarase este mércores na Lavandeira, en Imo, coa participación, entre outros, do seu irmán Manuel Reboiras
O Concello de Dodro renderá este mércores, 12 de agosto, unha nova homenaxe a Moncho Reboiras Noia, coincidindo co 51 aniversario da súa morte en Ferrol polos disparos da policía franquista. O acto celebrarase ás 13.00 horas na Lavandeira, en Imo, localidade natal do militante nacionalista e fillo predilecto do municipio.
A conmemoración pretende manter viva a memoria dunha das figuras máis significativas do nacionalismo galego durante os últimos anos da ditadura. No encontro intervirán Manuel Reboiras Noia; Xoán Bautista Mariño Abuín; Francisco Xabier Castro Tourís, alcalde de Dodro; e Ramón Abuín Gómez.
Moncho Reboiras, militante da Unión do Povo Galego (UPG), morreu o 12 de agosto de 1975, aos 25 anos, durante un operativo policial en Ferrol. A súa figura mantívose desde entón estreitamente ligada á memoria da oposición ao franquismo en Galicia e, especialmente, ao seu concello natal, que o declarou fillo predilecto.
Unha homenaxe nun momento significativo para a familia
O 51 aniversario chega, ademais, nun momento especialmente relevante para a familia Reboiras e para as iniciativas xudiciais que buscan investigar a represión franquista, trala decisión, anunciada hai un ano, do Tribunal de Instancia número 2 de Padrón de iniciar a investigación sobre as torturas que Manuel Reboiras, irmán de Moncho, denunciou ter sufrido durante a súa detención do 28 de setembro de 1975.
A decisión supuxo un fito ao tratarse da primeira querela polos crimes do franquismo admitida a trámite pola xustiza galega. O xulgado solicitou documentación ao Archivo Histórico Nacional, ao Centro Documental de la Memoria Histórica e á Dirección General de la Policía para avanzar na investigación dos feitos.
Máis de medio século despois daqueles feitos, Dodro volverá este mércores ao lugar de orixe de Moncho Reboiras para lembrar a súa figura e a súa historia. O Concello convida á veciñanza a participar na homenaxe a quen define como «un dos últimos asasinados polo réxime franquista».
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