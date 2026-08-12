El alcalde de Ames califica de excepcional la escasez de agua y pide tapar provisionalmente la fuga en la presa de A Ponte Maceira

La declaración de prealerta por escasez de agua en la cuenca del río Tambre ha llevado al Concello de Ames a reforzar las medidas adoptadas desde el inicio del verano ante una situación que el alcalde, Blas García, califica ya de excepcional. Un día después de la decisión de la Xunta, el regidor reconoció que no recuerda haber vivido en el municipio un episodio semejante y volvió a reclamar a la Consellería de Medio Ambiente que intervenga en la presa de A Ponte Maceira, cuya rotura provoca una pérdida de agua que, según los informes técnicos manejados por el Concello, repercute en la captación que abastece a Ames y Brión.

En rueda de prensa este miércoles, el alcalde mostró imágenes en las que se ve una de las dos tuberías con las que Ames capta agua del Tambre con 12 centímetros al descubierto. Una situación que, aseguró, nunca se había producido. Como referencia, recordó que hasta ahora el momento más delicado se había dado en 2017 y, aun entonces, el agua permanecía unos cinco centímetros por encima de la conducción.

Tubería con la que Ames capta agua de Tambre con 12 centímetros al descubierto. / Cedida

El riesgo es evidente, dijo, si el río continúa perdiendo caudal, pues llegará un momento en el que no se podrá captar agua. Por ello, Augas de Ames estudia ya sistemas de bombeo que permitan extraer agua a mayor profundidad y está localizando cisternas que podrían utilizarse para abastecer determinados puntos si la situación empeora.

La rotura de A Ponte Maceira agrava el problema

En este contexto, el Concello vuelve a poner el foco sobre la presa de A Ponte Maceira. García mostró imágenes en las que se aprecia la pérdida de agua debido a la rotura de la infraestructura y anunció que volverá a dirigirse tanto a Augas de Galicia como a la Consellería de Medio Ambiente.

La reparación no es una reclamación nueva. Según explicó, durante la etapa de Ethel Vázquez como conselleira se elaboró un proyecto presupuestado en 400.000 euros que quedó paralizado tras la llegada de Ángeles Vázquez al departamento autonómico.

Ames, señaló Blas García, dispone de informes técnicos remitidos a la Xunta que confirman que el boquete existente en la presa está influyendo en la captación de agua. Si se evita esa fuga, sostuvo, mejoraría la situación de las conducciones que abastecen al municipio.

El alcalde asume que acometer ahora la reparación definitiva resulta difícil por los plazos administrativos de una obra de esas características. Por eso, su demanda es otra: «O que lle imos pedir é que tape agora esa fuga aínda que sexa provisionalmente para axudar a que suba o nivel da auga».

Ames crea una Comisión Local da Seca

La prealerta llevó al Concello de Ames a crear una Comisión Local da Seca, en la que estarán representados el Gobierno municipal, técnicos del Concello y de Augas de Ames y los grupos de la oposición. También se mantendrá un contacto permanente con las asociaciones vecinales para conocer la situación de las traídas y manantiales particulares del rural.

Este último punto preocupa especialmente al alcalde, ante la posibilidad de que aparezcan problemas en lugares que no disponen de conexión a la red municipal. El Concello quiere conocer con antelación qué núcleos pueden encontrarse en dificultades y tener preparada una respuesta con cisternas si fuese necesario.

Sin riegos, fuentes ni agua en las huertas urbanas

El Ayuntamiento reforzará además las medidas de ahorro que había comenzado a aplicar antes de que se declarase la prealerta. Quedan suspendidos todos los riegos municipales, incluso aquellos que se realizaban manualmente y con agua procedente de pozos; se cerrarán las fuentes públicas, se limitarán las duchas de las instalaciones municipales y se cortará el suministro de agua a las huertas urbanas.

«Os primeiros que temos que dar exemplo somos o propio Concello e non podemos pedirlle medidas preventivas á xente se nós non as estamos tomando», defendió García.

La Policía Local también ha recibido instrucciones para comprobar aquellos lugares en los que puedan estar realizándose riegos u otros consumos desaconsejados. En la actual fase de prealerta, precisó el alcalde, el Concello no puede sancionar esas conductas, por lo que el objetivo inmediato pasa por la concienciación.

Coordinación con Santiago y Brión

En estos momentos, uno de cada tres gallegos vive en concellos afectados por situaciones de alerta o prealerta por escasez de agua.

En la misma situación de prealerta que Ames se encuentran Brión y Santiago, con los que el Gobierno de Blas García intentará coordinarse, puesto que comparte potabilizadora con Brión y parte del agua que se consume en Ames procede de Santiago.

El regidor ya ha hablado con la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, y la próxima semana concejales de ambos concellos se reunirán para abordar el estado de las captaciones del Tambre.