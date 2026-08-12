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O chef Álex Iglesias fusiona a caña de Valga cos mellores produtos galegos

O cociñeiro presenta o primeiro 'showcooking' do Agosto Gastronómico de Valga

Álex Iglesias durante un 'showcooking' en Valga.

Álex Iglesias durante un 'showcooking' en Valga. / Cedida

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Iker Cotón

Os fogóns da Casa da Caña de Valga foron testemuña do primeiro showcooking do Agosto Gastronómico, no que a caña tradicional valguesa protagonizou catro pratos coa firma do chef Álex Iglesias.

O cociñeiro orixinario de Lalín con formación en restaurantes como Berasategui ou Mugaritz, elaborou tres pratos salgados e un doce empregando a augardente local como ingrediente para dar sabor e aroma ás salsas, flamexar e realzar outros produtos galegos coma o porco celta, mexillóns, castañas e mel de Galicia; ademais doutra protagonista da gastronomía valguesa, a anguía.

O obxectivo foi crear un prato sinxelo baseado en ingredientes accesibles, para que as persoas asistentes poidan reproducilos nos seus fogares para rematar "coa falta de costume de empregar a caña na cociña". Álex Iglesias lamenta que, mentres outros licores e destilados teñen uso culinario consolidado, a augardente ocupa un lugar secundario nos recetarios.

O menú de caña

O menú abriuse con “Mexillón de Galicia flambé con caña de herbas e lima”, fuxindo do clásico mexillón ao vapor, o chef elaborou un sofrito con allo, cebola, lima, un chorro de viño branco e caña de herbas flamexada sobre o que, despois, abriu os mexillóns.

O segundo prato foi unha “Tosta de anguía afumada con allos tenros e setas ao allo de caña branca”. O peixe e o licor formaron un tándem perfecto salteándose con cogomelos flamexados por caña tostada para potenciar o afumado da anguía. O cociñeiro referiuse á anguía como un produto con personalidade, a que lle dá o seu característico sabor forxado entre o río e o mar.

O último prato salgado foi “Solombo de porco celta, castaña de Galicia, redución de caña branca e mostaza antiga", onde a carne tomou protagonismo. Por último e, como sobremesa, o chef presentou unhas filloas con recheo de crema regada con licor de laranxa feito no momento con mel de Galicia, zume de laranxa natural e caña branca.

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Vindeiros showcookings

O Concello de Valga celebrará máis eventos gastronómicos deste estilo o domingo 23, ás 13:00 horas, e o martes 25 ás 21:00. Consistirán nunha sesión de coctelería con caña do país e unha sesión culinaria con anguía. O prazo de inscrición para ambos abre o próximo luns, día 17.

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