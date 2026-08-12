Melide: Camiño de Santiago, patrimonio, natureza e gastronomía ao pé do San Roque
A vila prepárase para nove días de celebracións mentres reivindica os seus grandes atractivos turísticos e gastronómicos
Iker Cotón
Melide dará en dous días o pistoletazo de saída ás súas Festas de San Roque con nove días de celebración e un cartel de primeiro nivel. Panorama, París de Noia, 9Louro e moitas máis agrupacións de varios estilos musicais sucederanse do 14 ao 22 de agosto.
Malia isto, as Festas de San Roque non son o único atractivo de Melide. Este concello alberga o 'Teito de A Coruña', ao que se pode acceder mediante a ruta dos Montes de Bocelo. Esta ruta comeza no núcleo urbano e discorre polas fermosas paisaxes naturais do municipio, atravesando o río Pedrouzo e bosques repletos de flora autóctona. O cumio, situado no Coto do Pilar, atópase a 11 quilómetros do comezo da ruta e a 803 metros sobre o nivel do mar. Dende o pico máis alto pódese observar unha espectacular panorámica da Terra de Melide e do contorno do Tambre.
Unha vila histórica
Melide é, ademais, unha das paradas máis importantes do Camiño de Santiago. Na vila únense a ruta do Camiño Primitivo e o Camiño Francés, unha condición que leva séculos marcando profundamente a identidade da localidade. Os visitantes poden desfrutar de numerosos recunchos históricos da vila, con elementos patrimoniais como o Cruceiro de Melide, situado xunto á capela de San Roque e considerado un dos cruceiros máis antigos de Galicia. A peza está datada preto do século XVI e presenta representacións de Cristo e dun Calvario, constituíndo un dos elementos máis recoñecibles da localidade.
Outro dos puntos máis salientables de Melide é a igrexa de Santa María, de orixe medieval e declarada Ben de Interese Cultural. Este templo conserva no seu interior pinturas murais que achegan ao observador á historia da vila. Para os que queiran seguir coñecendo o pasado da localidade, o Museo da Terra de Melide é unha parada obrigatoria. As súas instalacións ofrecen un percorrido pola arqueoloxía, a historia, a etnografía e as tradicións de Melide.
Da historia á gastronomía
Se hai un produto que caracteriza a gastronomía melidense, ese é o polbo á feira. A súa presenza nas mesas da vila está estreitamente ligada á tradición das polbeiras, que durante décadas converteron a localidade nunha parada gastronómica imprescindible para veciños, visitantes e, especialmente, peregrinos. O prato por excelencia de Melide combina unha grandísima calidade da materia prima cunha preparación tradicional e ben medida nas grandes potas de cobre.
A gastronomía deste municipio non se limita só ao cefalópodo, xa que a vila conta cunha importante tradición de repostería, moi vinculada aos produtos que protagonizan a Festa do Melindre e da Repostaría Tradicional. Esta feira gastronómica busca poñer en valor o xeito tradicional de facer repostería en Melide e animar as novas xeracións a dar continuidade a este oficio no futuro.
Todo isto converte a este concello nun destino moi atractivo, especialmente durante as celebracións de San Roque. O alcalde de Melide, José Manuel Pérez Penas, invita a todo o mundo a achegarse á vila durante estas festas: "Agardamos e desexamos que tanto a veciñanza como todas as persoas que nos visitan gocen destes días e da ampla programación preparada para estas xornadas. Desde o Concello queremos animar a achegarse á vila e participar nas festas. Son días nos que á programación de San Roque se suman a nosa gastronomía, o Camiño de Santiago, o comercio e o patrimonio, facendo destas datas unha boa ocasión para visitar e coñecer Melide".
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