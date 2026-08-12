Melide responde a Apatrigal pola protección do cruceiro máis antigo de Galicia
A asociación solicitou ao goberno municipal unha maior protección do cruceiro situado na zona das orquestras
Iker Cotón
A falta de dous días para o comezo das Festas de San Roque en Melide, a Asociación Para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (APATRIGAL) solicita ao Concello medidas de protección para un dos cruceiros que está situado moi preto da zona das orquestras.
Dende APATRIGAL solicitan a aplicación da Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia, que establece un contorno de protección subsidiario de 20 metros para os cruceiros, nos supostos nos que non exista outro especificamente delimitado; xa que consideran que na edición anterior das festas non se cumpreu con estas esixencias legais.
Este cruceiro de pedra atópase ao carón da igrexa de San Roque. Coñecido como "Cruceiro de Melide", para moitos é o máis antigo de Galicia, probablemente do século XIV. O anverso tallado en pedra representa a un Cristo Maxestade sedente, mostrando as chagas das mans e cun pano que lle cobre as pernas, e o reverso representa un Calvario.
Resposta do Concello
Dende o Concello de Melide responden de xeito claro: "Temos un compromiso firme coa defensa dos bens culturais, mostra é que este Goberno restaurou ese mesmo cruceiro poñéndoo en valor. Consideramos suficiente a protección que se vai realizar do cruceiro, que a súa vez permitirá que as festas, que supoñen un importante motor económico para Melide, se poidan realizar no seu emprazamento tradicional".
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