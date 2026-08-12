Padrón desinfectará en profundidad las calles del casco urbano

El Concello de Padrón comenzó este miércoles una campaña especial de limpieza y desinfección para las calles del casco urbano. Esta actuación está destinada a reforzar el mantenimiento y puesta a punto del pueblo.

Esta intervención llega tras unos meses marcados por una intensa actividad festiva, que tuvo como consecuencia una elevada afluencia de personas y un mayor uso de los espacios públicos. Debido a esto, el gobierno local considera necesaria una limpieza exhaustiva de las calles y aceras de la villa.

La empresa encargada para ejecutar el saneamiento será la empresa FCC. La operación de limpieza tendrá una duración aproximada de diez días y contará con un dispositivo formado por tres operarios especializados y medios mecánicos específicos para este tipo de actuaciones como una máquina lava-calles, una máquina decapadora y un plato decapador. Esta maquinaria sirve para eliminar capas superficiales de un material, en este caso, del suelo del pueblo.

Maquinaria específica para la limpieza urbana. / Cedida

Los trabajos de desinfección ya están en marcha e irán avanzando por las diferentes calles del casco urbano padronés. Con el objetivo de facilitar el trabajo, el gobierno municipal dará aviso a los establecimientos de las zonas en las que se vaya a actuar para que retiren de forma temporal las terrazas, toldos y otros elementos instalados en la vía pública. Desde el Concello aprovechan para agradecer la colaboración de estos negocios durante el desarrollo de estas actuaciones.

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, ha destacado que esta nueva campaña "evidencia o compromiso do Concello por manter un pobo máis limpo e habitable".