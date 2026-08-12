Prisión para 23 de los 26 detenidos en la operación en la que se decomisaron 1.600 kilos de cocaína en Muxía

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado el ingreso en prisión preventiva, a petición de la Fiscalía Antidroga, de 23 detenidos en el golpe policial contra el narcotráfico en Galicia, en el que se ha desarticulado una presunta red criminal y se han incautado 1.600 kilos de cocaína en Muxía.

Según informaron a EFE fuentes jurídicas, 23 de los 26 detenidos, entre ellos un agente de la Guardia Civil, han pasado este miércoles por videoconferencia a disposición judicial.

Tras las respectivas comparecencias, que se han alargado durante toda la jornada, el magistrado Francisco De Jorge ha atendido a la petición de la Fiscalía Antidroga y ha enviado a prisión provisional a los 23 investigados, según las fuentes.

La operación policial ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera y ha permitido decomisar más de 1.600 kilos de cocaína cuando estaban siendo descargados en una zona apartada de la costa de A Coruña, concretamente en la playa de Arnela, en Muxía.

La investigación, que sigue abierta, comenzó, según ha informado el instituto armado, en enero de 2025 tras el hallazgo de un semisumergible, presumiblemente utilizado para la introducción de cocaína en España a través de las costas gallegas, concretamente en la playa de Os Muiños de Muxía.

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Así, se acreditó la existencia de una organización criminal asentada en territorio de la Costa da Morte, en A Coruña, especializada en la introducción de grandes alijos de sustancias estupefacientes, cuyos integrantes desarrollaban su actividad delictiva en lugares aislados de la costa gallega, que requieren un especial conocimiento de la zona debido a su particular orografía.