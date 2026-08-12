Oroso
El PSdeG-PSOE lleva al Parlamento gallego la situación de la depuradora de Sigüeiro y exige explicaciones
Los socialistas comparan la falta de inversión en la EDAR de Oroso con las ayudas anunciadas para las instalaciones de Ordes y Frades.
El PSdeG-PSOE ha llevado al Parlamento de Galicia la situación de la depuradora de Sigüeiro, en Oroso, para reclamar mejoras en unas instalaciones en las que, según denuncian los socialistas, no se han realizado actuaciones para solucionar las deficiencias advertidas en los últimos años.
El secretario xeral del PSOE de Oroso, Fernando Gutiérrez, y el diputado autonómico Aitor Bouza anunciaron una batería de iniciativas parlamentarias con las que pretenden conocer el estado actual de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y reclamar inversiones para su mejora.
«Hai 3 anos falábase continuamente dos graves problemas da depuradora de Sigüeiro, e hoxe preguntámonos se desapareceron por ciencia infusa», señala Gutiérrez, quien sostiene que durante este tiempo no se ha ejecutado ninguna intervención para corregirlos. «As infraestruturas non se arranxan soas», añade.
Comparan la situación con Ordes y Frades
Los socialistas cuestionan además la política inversora de la Xunta y comparan la situación de Sigüeiro con las actuaciones anunciadas en otros municipios próximos.
Gutiérrez recuerda que se han anunciado inversiones de 1,8 millones de euros para la depuradora de Buscás, en Ordes, y de 600.000 euros para la planta de Ponte Carreira, en Frades, mientras reclama una actuación equivalente para Oroso.
«Os veciños e veciñas teñen dereito a saber cal é o estado real da depuradora e que fixo o goberno municipal nestes tres anos, reclamamos transparencia e explicacións», sostiene el responsable socialista local.
Por su parte, Aitor Bouza recuerda que el Grupo Parlamentario Socialista incluyó la mejora de la depuradora de Sigüeiro entre sus enmiendas a los presupuestos de la Xunta, propuestas que, según señala, fueron rechazadas por el PP.
El diputado socialista critica también la posición del gobierno municipal y se pregunta «que alcalde pode presumir de, realmente, votar en contra das súas veciñas e dos seus veciños, mentres despois o único que fai é protexer, defender os intereses do Partido Popular».
Bouza reclama finalmente que se acometan cuanto antes las mejoras de la depuradora de Sigüeiro y que se atiendan las demandas de los vecinos del municipio.
- «Tengo clientes que vienen de Noia, Ordes o Padrón»: el barbero marroquí con agenda llena en O Milladoiro
- No son peregrinos. Son chavales de fiesta': El Barroquista cuestiona el turismo de Santiago
- El libro gallego que ha conquistado a Pedro Sánchez: 'Una obra maravillosa
- El Concello de Santiago repartirá gratis 2026 gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto
- ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
- Aemet despeja la gran duda del eclipse en Galicia: casi todo el cielo estará despejado salvo en una zona
- Más de una docena de detenidos en Muxía, entre ellos un guardia civil, tras el decomiso de 1,5 toneladas de cocaína
- A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto