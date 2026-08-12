El PSdeG-PSOE lleva al Parlamento gallego la situación de la depuradora de Sigüeiro y exige explicaciones

El PSdeG-PSOE ha llevado al Parlamento de Galicia la situación de la depuradora de Sigüeiro, en Oroso, para reclamar mejoras en unas instalaciones en las que, según denuncian los socialistas, no se han realizado actuaciones para solucionar las deficiencias advertidas en los últimos años.

El secretario xeral del PSOE de Oroso, Fernando Gutiérrez, y el diputado autonómico Aitor Bouza anunciaron una batería de iniciativas parlamentarias con las que pretenden conocer el estado actual de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y reclamar inversiones para su mejora.

«Hai 3 anos falábase continuamente dos graves problemas da depuradora de Sigüeiro, e hoxe preguntámonos se desapareceron por ciencia infusa», señala Gutiérrez, quien sostiene que durante este tiempo no se ha ejecutado ninguna intervención para corregirlos. «As infraestruturas non se arranxan soas», añade.

Comparan la situación con Ordes y Frades

Los socialistas cuestionan además la política inversora de la Xunta y comparan la situación de Sigüeiro con las actuaciones anunciadas en otros municipios próximos.

Gutiérrez recuerda que se han anunciado inversiones de 1,8 millones de euros para la depuradora de Buscás, en Ordes, y de 600.000 euros para la planta de Ponte Carreira, en Frades, mientras reclama una actuación equivalente para Oroso.

«Os veciños e veciñas teñen dereito a saber cal é o estado real da depuradora e que fixo o goberno municipal nestes tres anos, reclamamos transparencia e explicacións», sostiene el responsable socialista local.

Por su parte, Aitor Bouza recuerda que el Grupo Parlamentario Socialista incluyó la mejora de la depuradora de Sigüeiro entre sus enmiendas a los presupuestos de la Xunta, propuestas que, según señala, fueron rechazadas por el PP.

El diputado socialista critica también la posición del gobierno municipal y se pregunta «que alcalde pode presumir de, realmente, votar en contra das súas veciñas e dos seus veciños, mentres despois o único que fai é protexer, defender os intereses do Partido Popular».

Bouza reclama finalmente que se acometan cuanto antes las mejoras de la depuradora de Sigüeiro y que se atiendan las demandas de los vecinos del municipio.