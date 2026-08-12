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Retenciones de hasta 6 kilómetros en Padrón

El atasco se produjo en la AP-9 debido a una avería en un vehículo

Retenciones en la AP-9 a su paso por Padrón.

Retenciones en la AP-9 a su paso por Padrón. / Galicia por Diante, Radio Galega.

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Iker Cotón

Una avería en un vehículo en el kilómetro 84 de la AP-9 a su paso por Padrón ha provocado retenciones de hasta seis kilómetros en la carretera. Esta paralización del tráfico coincide con un aumento general en la circulación debido al eclipse total de sol previsto para esta tarde.

Según informa la Dirección General de Tráfico, esta incidencia se produjo tras la avería de un vehículo en medio de la vía que tuvo que ser inmovilizado. Sin embargo, el turismo ya ha sido retirado y se espera que el tráfico vuelva a la normalidad en breves.

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Durante esta jornada, donde la provincia de A Coruña será uno de los principales puntos de observación del eclipse, la DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia para garantizar la movilidad y la seguridad vial, dado que se esperan entre 400.000 y 1.500.000 desplazamientos adicionales en toda España.

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