Retenciones de hasta 6 kilómetros en Padrón
El atasco se produjo en la AP-9 debido a una avería en un vehículo
Iker Cotón
Una avería en un vehículo en el kilómetro 84 de la AP-9 a su paso por Padrón ha provocado retenciones de hasta seis kilómetros en la carretera. Esta paralización del tráfico coincide con un aumento general en la circulación debido al eclipse total de sol previsto para esta tarde.
Según informa la Dirección General de Tráfico, esta incidencia se produjo tras la avería de un vehículo en medio de la vía que tuvo que ser inmovilizado. Sin embargo, el turismo ya ha sido retirado y se espera que el tráfico vuelva a la normalidad en breves.
Durante esta jornada, donde la provincia de A Coruña será uno de los principales puntos de observación del eclipse, la DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia para garantizar la movilidad y la seguridad vial, dado que se esperan entre 400.000 y 1.500.000 desplazamientos adicionales en toda España.
- «Tengo clientes que vienen de Noia, Ordes o Padrón»: el barbero marroquí con agenda llena en O Milladoiro
- No son peregrinos. Son chavales de fiesta': El Barroquista cuestiona el turismo de Santiago
- El libro gallego que ha conquistado a Pedro Sánchez: 'Una obra maravillosa
- El Concello de Santiago repartirá gratis 2026 gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto
- Aemet despeja la gran duda del eclipse en Galicia: casi todo el cielo estará despejado salvo en una zona
- ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
- Más de una docena de detenidos en Muxía, entre ellos un guardia civil, tras el decomiso de 1,5 toneladas de cocaína
- A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto