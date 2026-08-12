Transportes licita por 10,5 millones la rehabilitación del firme de la N-640 entre Silleda y Caldas
La actuación se realizará entre los kilómetros 190 y 222 para resolver las patologías detectadas en el pavimento
Europa Press
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 10,5 millones de euros el contrato de obras para la rehabilitación del firme de la carretera N-640 entre Alto de Xindiriz, en Silleda, y Caldas de Reis, en la provincia de Pontevedra.
El anuncio correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha informado el Gobierno este miércoles. El objeto de la actuación es rehabilitar el firme entre los kilómetros 190 y 222 para "resolver las patologías detectadas en el pavimento y mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios".
En concreto, los trabajos previstos incluyen el fresado del firme existente y la extensión de una nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa. "El espesor del fresado y el tipo de mezcla dependerán del grado de deterioro detectado", ha precisado el Ministerio.
En las zonas singulares demolerá la totalidad del firme existente y procederá al saneo de la parte de la explanada que se encuentre dañada.
En las estructuras, cuando sea preciso, se procederá a la reposición de las juntas de dilatación tras los trabajos de fresado y reposición del firme. Asimismo, se repondrán la señalización horizontal, el balizamiento y los sistemas de contención que resulten afectados por las obras.
Mediante esta actuación, Transportes pretende recuperar la capacidad portante y funcional del firme, "garantizando un nivel de servicio adecuado y preservando las condiciones de seguridad vial", ha asegurado.
Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado por el ministro, Óscar Puente, el pasado 15 de abril de 2026 y que cuenta con una inversión total de 1.629 millones de euros.
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