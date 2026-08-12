Lalín estrena una pasarela elevada pionera en el Camino de Santiago para peregrinos de la Vía de la Plata

La Xunta ha instalado este martes la estructura metálica de la pasarela elevada de Bendoiro, en Lalín, una infraestructura concebida para permitir que los peregrinos de la Vía de la Plata-Camino Mozárabe crucen la N-525 con mayor seguridad.

Se trata de la primera pasarela elevada construida en el Camino de Santiago con este objetivo, según destaca el Gobierno gallego, y supone uno de los últimos pasos antes de la finalización de la obra.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, asistió al izado y colocación de la estructura, cuya ejecución cuenta con una inversión de más de 355.000 euros.

La actuación forma parte de las medidas impulsadas por la Xunta para mejorar la seguridad viaria de los peregrinos y se complementa con el Plan de mejora de la seguridad viaria del Camino, al que el Gobierno autonómico destina 40 millones de euros.

Los trabajos avanzan según lo previsto y la previsión es que puedan quedar terminados a finales de septiembre, momento a partir del cual la pasarela podrá ser utilizada por quienes recorran este itinerario jacobeo.

Más peregrinos año a año

La intervención llega en un momento de crecimiento del Camino de Santiago. Según los datos facilitados por la Xunta, el número de peregrinos aumenta este año un 6 %.

En el caso concreto de la Vía de la Plata-Camino Mozárabe, más de 6.000 peregrinos han recogido ya la Compostela en lo que va de año. El 44 % son extranjeros, con especial presencia de visitantes procedentes de Portugal e Italia.