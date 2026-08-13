Ames licita por 3,29 millones el nuevo mercado municipal de Bertamiráns

Bertamiráns se prepara para contar con un nuevo espacio comercial y de productos de proximidad. Ames ha dado luz verde a la licitación de las obras de su futuro mercado municipal, un proyecto que contempla una plaza de abastos con 12 puestos de venta, un mercado para productores locales y una nueva zona exterior para actividades y eventos. La actuación cuenta con un presupuesto de 3.293.003,90 euros.

La Xunta de Goberno Local aprobó este jueves el expediente de licitación de los trabajos. El siguiente paso será completar el proceso de concurso y adjudicación de las obras.

El corazón del nuevo mercado estará en la Casa de Barbazán, que será rehabilitada y ampliada para acoger una plaza de abastos con 12 puestos de venta. Junto a ella se habilitará un espacio cubierto y flexible destinado a los productores locales y a la venta de productos de proximidad, con una previsión de funcionamiento de uno o dos días por semana.

La actuación también permitirá transformar el entorno del actual aparcamiento de A Telleira. Este espacio exterior se acondicionará para acoger mercados al aire libre, actividades y diferentes eventos, ampliando así los usos del nuevo mercado municipal.

Más de 4.400 metros cuadrados en el centro de Bertamiráns

El proyecto se desarrollará sobre 4.431 metros cuadrados repartidos entre dos parcelas próximas a la avenida da Peregrina. Una de ellas corresponde a la Casa de Barbazán, situada en la esquina con la Travesía de Lodeiro, y cuenta con una superficie de 1.128 metros cuadrados, además de un hórreo.

La segunda parcela es la ocupada actualmente por el aparcamiento de A Telleira, con una superficie de 3.303 metros cuadrados.

Tres administraciones financiarán el proyecto

La construcción del mercado municipal tendrá un coste de 3,29 millones de euros, que será asumido por tres administraciones. La Xunta de Galicia aportará un millón de euros, la Deputación da Coruña otro millón y el Concello de Ames contribuirá con 1.293.003,90 euros.

De la aportación municipal, 775.802,34 euros procederán de fondos europeos. El proyecto forma parte de Conecta Ames y cuenta con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027 y del Plan Edil.

El alcalde de Ames, Blas García, ha destacado el trabajo previo y la colaboración entre las administraciones para impulsar el proyecto: “Agora é cando se comezan a ver os froitos de moito traballo previo. Cando as administracións remamos na mesma dirección e con vontade de entendernos a veciñanza sae gañando sempre”.