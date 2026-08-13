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Brión restringe el uso del agua: no se podrán llenar piscinas, regar ni lavar coches

El Concello pide responsabilidad ante el aumento del consumo y las altas temperaturas y mantiene las medidas de ahorro hasta nuevo aviso

Viviendas en una urbanización con piscina en Brión.

Viviendas en una urbanización con piscina en Brión. / cedida

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Pablo Vázquez

Santiago

El Concello de Brión pide a la ciudadanía reducir el consumo de agua ante el aumento de la demanda, las altas temperaturas y la situación de sequía. Las medidas extraordinarias de ahorro de agua, que estarán vigentes hasta nuevo aviso, buscan garantizar el abastecimiento y evitar posibles problemas de suministro en el municipio.

El aumento del consumo está relacionado especialmente con algunos usos no esenciales, especialmente asociados al riego de jardines y zonas verdes o el llenado de piscinas. Ante este escenario, el Concello reclama la colaboración de la ciudadanía y recuerda que el agua es un recurso limitado que requiere un uso responsable, especialmente durante los periodos de mayor demanda.

Brión pide reducir los consumos no esenciales

Las restricciones afectan principalmente a aquellos usos que pueden suponer un gasto elevado de agua y que no resultan imprescindibles. De esta forma se busca reducir el consumo de agua y preservar las reservas disponibles para garantizar el suministro doméstico.

Por ello, el Concello insiste en la necesidad de que los vecinos adopten medidas de ahorro y colaboren para evitar que el aumento de la demanda comprometa el abastecimiento.

Seguimiento diario del consumo de agua

El Concello de Brión mantiene contacto permanente con Espina y Delfín, empresa concesionaria del servicio, para realizar un seguimiento de la situación y controlar la evolución del consumo y del abastecimiento.

Noticias relacionadas y más

Las medidas permanecerán vigentes hasta nuevo aviso. El Concello advierte de que, si no se respetan las recomendaciones y el consumo continúa aumentando, podría verse obligado a adoptar medidas más restrictivas para garantizar el suministro de agua a la población.

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