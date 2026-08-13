Cuatro menores heridos en Teo al colisionar un turismo y un camión
En Carnota un hombre sufrió lesiones de consideración al chocar en su moto con una autocaravana
En Vedra un motorista resultó herido al impactar contra un coche
Cuatro jóvenes, menores de edad, resultaron heridos este jueves en Teo, con lesiones de diversa consideración, al colisionar con un camión el vehículo en el que viajaban.
Según la información recogida por el 112-Galicia, el siniestro se produjo en la carretera AC-241, en la parroquia teense de Reis, poco antes de las tres de la tarde.
El vehículo en el que iban los menores chocó frontalmente con un camión tras salirse de la vía, tal y como indicaron las personas que utilizaron el teléfono de emergencias para avisar del accidente.
También indicaron que los heridos eran todos menores, y que tanto el conductor del turismo como el del camión resultaron ilesos.
Los chicos, que presentaban lesiones leves y estuvieron conscientes en todo momento, fueron trasladados al Hospital Clínico.
Accidente en Carnota
Por otra parte, un hombre resultó herido de consideración en Carnota al chocar la moto en la que circulaba con una autocaravana.
El accidente se produjo este jueves a las 18.45 horas en la carretera AC-550, a la altura del kilómetro 12, en la zona de O Pindo.
El 112-Galicia alertó a Urxencias Sanitarias y se desplazaron hasta el lugar una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Local, efectivos del GES de Muros, bomberos de Cee y un helicóptero medicalizado.
Colisión en Vedra
Y en Vedra tuvo lugar también este jueves un accidente de tráfico, en el que una persona resultó herida al colisionar con un coche la moto que pilotaba.
Ocurrió a las 19.45 horas en la carretera AC-241, en el cruce con la vía DP-8901, en la localidad de San Miguel de Sarandón.
La persona que conducía la moto resultó herida, pero estaba consciente.
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