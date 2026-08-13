Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Cuatro menores heridos en Teo al colisionar un turismo y un camión

En Carnota un hombre sufrió lesiones de consideración al chocar en su moto con una autocaravana

En Vedra un motorista resultó herido al impactar contra un coche

Imagen del accidente ocurrido este jueves en Carnota.

Imagen del accidente ocurrido este jueves en Carnota. / Bomberos de Cee

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Teo

Cuatro jóvenes, menores de edad, resultaron heridos este jueves en Teo, con lesiones de diversa consideración, al colisionar con un camión el vehículo en el que viajaban.

Según la información recogida por el 112-Galicia, el siniestro se produjo en la carretera AC-241, en la parroquia teense de Reis, poco antes de las tres de la tarde.

El vehículo en el que iban los menores chocó frontalmente con un camión tras salirse de la vía, tal y como indicaron las personas que utilizaron el teléfono de emergencias para avisar del accidente.

También indicaron que los heridos eran todos menores, y que tanto el conductor del turismo como el del camión resultaron ilesos.

Los chicos, que presentaban lesiones leves y estuvieron conscientes en todo momento, fueron trasladados al Hospital Clínico.

Accidente en Carnota

Por otra parte, un hombre resultó herido de consideración en Carnota al chocar la moto en la que circulaba con una autocaravana.

El accidente se produjo este jueves a las 18.45 horas en la carretera AC-550, a la altura del kilómetro 12, en la zona de O Pindo.

El 112-Galicia alertó a Urxencias Sanitarias y se desplazaron hasta el lugar una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Local, efectivos del GES de Muros, bomberos de Cee y un helicóptero medicalizado.

Colisión en Vedra

Y en Vedra tuvo lugar también este jueves un accidente de tráfico, en el que una persona resultó herida al colisionar con un coche la moto que pilotaba.

Ocurrió a las 19.45 horas en la carretera AC-241, en el cruce con la vía DP-8901, en la localidad de San Miguel de Sarandón.

Noticias relacionadas

La persona que conducía la moto resultó herida, pero estaba consciente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
  2. «Tengo clientes que vienen de Noia, Ordes o Padrón»: el barbero marroquí con agenda llena en O Milladoiro
  3. La maldición de las nubes en la costa de Lugo: 'Aquí tenemos el eclipse más largo porque ya empezó a las 8 de la mañana
  4. El alcalde de Ames califica de excepcional la escasez de agua y pide tapar provisionalmente la fuga en la presa de A Ponte Maceira
  5. A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
  6. Los viajes de fin de etapa cambian su rumbo en Santiago: las agencias digitales impulsan el Interrail y los 'Pasos de Ecuador' para celebrar el fin de etapa
  7. Retenciones de hasta 6 kilómetros en Padrón
  8. La ruta aérea Santiago-Nueva York consolidará su presencia en Lavacolla

Cuatro menores heridos en Teo al colisionar un turismo y un camión

Cuatro menores heridos en Teo al colisionar un turismo y un camión

Los retrasos en la A-54 llegan al Senado: el PP exige plazos para acabar la autovía Santiago-Lugo

Los retrasos en la A-54 llegan al Senado: el PP exige plazos para acabar la autovía Santiago-Lugo

Galicia estará entre las comunidades con mayor coste de la deuda en 2029

Galicia estará entre las comunidades con mayor coste de la deuda en 2029

Las luces de los coches eclipsaron las carreteras de Santiago

Las luces de los coches eclipsaron las carreteras de Santiago

Ni A Coruña ni Santiago: este rincón junto a la ría es donde mejor se come de toda Galicia

Ni A Coruña ni Santiago: este rincón junto a la ría es donde mejor se come de toda Galicia

Brión restringe el uso del agua: no se podrán llenar piscinas, regar ni lavar coches

Brión restringe el uso del agua: no se podrán llenar piscinas, regar ni lavar coches

Extinguido en Ribeira un incendio que arrasó 3.000 metros cuadrados de monte y obligó a cortar la vía AC-302

Extinguido en Ribeira un incendio que arrasó 3.000 metros cuadrados de monte y obligó a cortar la vía AC-302

30 años de la detención del pederasta Marc Dutroux: el caso que hizo a los belgas perder la confianza en las instituciones

30 años de la detención del pederasta Marc Dutroux: el caso que hizo a los belgas perder la confianza en las instituciones
Tracking Pixel Contents