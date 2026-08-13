Frades inviste máis de 15.000 € na mellora da eficiencia enerxética do polideportivo de Ponte Carreira
A actuación incluíu tamén o cambio da porta de entrada principal
O Concello de Frades vén de rematar as obras de mellora da eficiencia enerxética do pavillón polideportivo de Ponte Carreira, nas que investiu algo máis de 15.000 euros.
Os traballos consistiron na demolición da cumieira existente do pavillón para incorporar airexadores que favorezan o intercambio de ar e o confort térmico.
Ademais, cambiáronse os canalóns e as baixantes e colocouse un contrachapado de lá de roca de madeira no lateral a carón do edificio da ESO, que é o que máis soporta as inclemencias meteorolóxicas.
"A actuación incluíu tamén o cambio da porta de entrada principal por outra de maior eficiencia térmica”, explica o alcalde, Roberto Rey Martínez.
As obras foron subvencionadas pola Xunta de Galicia e permiten mellorar a eficiencia enerxética do pavillón, evitar as humidades que adoitaban producirse no inverno e mellorarán significativamente a súa acústica.
“Con esta actuación, o Concello de Frades continúa mellorando as súas instalacións para maior comodidade dos numerosos veciños e veciñas que as utilizan”, indica Rey Martínez.
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