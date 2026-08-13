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Luz verde ambiental para ampliar una explotación de vacuno en Mazaricos con la construcción de tres naves anexas

La actuación, promovida por Asociación Esperante Caamaño S.C., permitirá que la granja tenga capacidad para 462 reses

Instalaciones de la granja de Asociación Esperante Caamaño S.C.

Instalaciones de la granja de Asociación Esperante Caamaño S.C. / Páxinas Galegas

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Suso Souto

Mazaricos

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental a la ampliación de una nave de explotación de ganado vacuno de leche en Mazaricos. La autorización está supeditada, en todo caso, al cumplimiento de las condiciones incluidas en los documentos de tramitación.

Según se recoge en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de la Consellería de Medio Ambiente, no son previsibles efectos adversos significativos derivados de la ejecución del proyecto siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en la restante documentación analizada y en el programa de vigilancia ambiental.

El documento incluye también condiciones para la protección ante accidentes graves o catástrofes y la exigencia de que, antes de la finalización de la vida útil de las instalaciones, deberá remitirse un informe al órgano sustantivo -en este caso, la Dirección Xeral de Gandaría- que contenga todas las actuaciones previstas para, si es el caso, proceder al desmantelamiento y abandono de las instalaciones.

La ampliación proyectada, promovida por Asociación Esperante Caamaño S.C., implicará nuevas construcciones e instalaciones que permitirán alcanzar una capacidad de 462 reses.

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En concreto, se prevé la instalación de tres naves anexas a la corte principal y la instalación de una fosa de purín cubierta y una esterquera, también cubierta.

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