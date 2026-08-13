Padrón busca "futbolistas" para homenajear a Pepe Domingo Castaño

Un año más, la SD Flavia homenajea a una de las figuras más queridas de Padrón. La sociedad deportiva hace un llamamiento a todas aquellas personas que alguna vez vistiesen la camiseta del Flavia, jugasen en la comarca o, simplemente, sean amantes del fútbol. La cita no es otra que el III Memorial Pepe Domingo Castaño.

El encuentro amistoso servirá para recordar la figura del histórico periodista padronés, fallecido en septiembre de 2023, y para reunir sobre el césped a diferentes generaciones vinculadas al fútbol local. El encuentro tendrá lugar el domingo 23 de agosto a las 19.00 horas en el Campo Municipal do Souto "Queremos lembralo como merece: xogando, compartindo e desfrutando da paixón que tanto nos uniu", comunicaba el equipo en sus redes.

Para participar es necesario ser mayor de edad e inscribirse mediante el código QR presente en las redes sociales de la SD Flavia o de forma presencial en la Pulpería Rial, ubicada precisamente en la Plaza Pepe Domingo Castaño. El equipo padronés facilitará las equipaciones a todas las personas asistentes.