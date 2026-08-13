«Lo pasamos genial»: la cara más vital del envejecimiento en Ames

Hay edades que figuran en el DNI y poco más. Isabel Castro está a punto de cumplir 82 años; Julia Taboada hizo 83 en junio y Mercedes San Luis tiene 76. Las tres participan en las actividades para mayores del Concello de Ames y basta tomar un café con ellas para dar la razón a quien piensa que la edad es, en realidad, un estado mental.

Hablan de su día a día entre clases de baile, gimnasia, ensayos del coro, excursiones, charlas con amigas, fotos en redes sociales y próximos planes. Mercedes conduce, va a la playa y sale a bailar los domingos; Isabel no renuncia a arreglarse para salir y procura apuntarse a todo lo que puede; y Julia tiene claro que quedarse quieta no entra en sus planes. «Yo no me puedo estancar», sentencia.

Campamento de verano

Este verano han sido tres de las 106 personas que participaron en la sexta edición del campamento sénior Amessán, dirigido a mayores de 60 años empadronados en el municipio. En un mes hicieron hasta cinco salidas para conocer diferentes puntos de Galicia, desde la Costa da Morte y las Rías Baixas hasta Lugo o Ferrolterra. «Lo pasamos genial. Tenemos muchas más cosas que los mayores de Santiago y estamos encantadas con las monitoras», señalan con orgullo.

Lo cierto es que detras de las excursiones o las actividades en sí, hay algo tremendamente importante: lo que supone poder recuperar rutinas después de un golpe emocional, ampliar el círculo de amistades o simplemente tener motivos para salir de casa.

Una de las excursiones del campamento senior del programa Amessán, del Concello de Ames. / Cedida

Julia lo sabe bien. Llegó a Bertamiráns desde Santiago hace diez años junto a su marido, que estaba enfermo y a los pocos meses falleció. «Fue poco tiempo, pero él fue muy feliz aquí», dice emocionada. Tras su muerte pasó dos años «durísimos» en un lugar en el que apenas conocía a nadie. Fue su hija quien le insistió para que se apuntase en el programa de mayores del Concello: «Para mí, meterme en las actividades fue revivir. Fue mi salvación».

A Isabel le ocurre algo parecido, aunque lo resume de otra manera: «Me da de todo, me da vida». Nacida en Venezuela, llevaba dos décadas viajando a Galicia para ver a su hija —tiene dos y ambas casadas con gallegos, aunque solo una reside en Bertamiráns— antes de instalarse en la capital amesana hace cuatro años. El fallecimiento de su marido la afectó profundamente, pero intenta salir adelante con sus clases de bailoterapia, gimnasia y coro, además de acudir a la piscina. «Me aportan muchísimo socialmente, culturalmente, psicológicamente... todo», explica. Las excursiones son también una oportunidad para conocer gente, conversar y descubrir lugares sobre los que incluso procura informarse antes de cada viaje.

Mercedes llegó a O Milladoiro después de separarse y tras una vida vinculada a Santiago, donde regentó la cafetería La Rosaleda. El cambio no fue sencillo. Reconoce que al principio no conseguía adaptarse y que atravesó «un par de años malos». Pero las actividades municipales terminaron abriéndole una puerta: tertulias, excursiones, baile, gimnasia y también coro durante una etapa. «Me cambió la vida y ahora, genial, genial», resume.

La concejala de Servizos Sociais, Uxía García, y el alcalde de Ames, Blas García, en una de las excursiones del programa Amessán. / Cedida

Disfrutan con las excursiones

Las excursiones del campamento senior son uno de los momentos que esperan con especial entusiasmo. Isabel encuentra en ellas conversación, compañía, aprendizaje y la posibilidad de establecer nuevos vínculos. Hablar con quien se sienta al lado, compartir problemas familiares, descubrir que otras personas atraviesan situaciones similares o terminar riéndose juntas forma parte del viaje. «Peleamos, nos contentamos, volvemos a estar...», dice con simpatía.

Tampoco la tecnología las frena. Todo lo contrario. Las tres utilizan WhatsApp y se manejan en redes sociales. «A veces incluso ayudo a otras amigas cuando tienen dificultades con teléfono», cuenta Mercedes.

Excursión a Marcelle, en Lugo. / Cedida

Solo hay un tema que, sin ser tabú, procuran no tocar: la política. «Mejor evitar ese asunto, cada uno tiene sus ideas y no queremos discutir», coinciden, aunque Julia insiste en una petición antes de despedirse: «Yo lo que digo que pongas es que tenemos un alcalde maravilloso», insiste, antes de empezar a hacer planes con sus amigas para lo que resta de verano.