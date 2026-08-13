Ni A Coruña ni Santiago: este rincón junto a la ría es donde mejor se come de toda Galicia

Hay pocos sitios en España en los que se coma tan bien como en Galicia. Pero, dentro de la propia comunidad, existen rincones en los que es posible gozar de una experiencia gastronómica un poco más elevada que en otros.

Así lo evidencia Ranking Spain, un portal que analiza "cada pueblo y ciudad con datos verificados" para determinar los lugares que merecen una visita. En tierras gallegas y ateniéndose a la oferta gastronómica, son las Rías Baixas las que se hacen con el primer puesto, gracias a un punto de la costa salpicado de estrellas Michelin y Soletes otorgados por la Guía Repsol.

Hablamos de Poio, ubicado en la orilla norte de la ría dentro de la provincia de Pontevedra, a unos 40 minutos de Santiago. Se trata de un municipio declarado de Interés Turístico, que ha llegado a lo alto del ranking con una puntuación de 94,2 sobre 100 en gastronomía y que cuenta además con uno de los pocos hoteles con dos Llaves Michelin de la comunidad.

Además de unas magníficas vistas a la ría y a la ciudad pontevedresa, el enclave puede presumir de más de una veintena de playas, la misteriosa Isla de Tambo y un pueblo distinguido por hórreos que casi rozan el agua. El mayor bosque de secuoyas rojas de Europa es otro lugar que merece la pena recorrer en el municipio antes de sentarse a la mesa y disfrutar del marisco fresco, el pulpo y las caldeiradas de pescado que llenan los menús de la hostelería.

Poio, un templo gastronómico en el corazón de las Rías Baixas

Que Poio sea uno de los sitios más recomendados para comer en Galicia se debe al tipo de cocinas que han decidido asentarse en la zona. Allí se encuentra, por ejemplo, el restaurante del chef Pepe Vieira, que ostenta dos estrellas Michelin junto al hotel homónimo, distinguido con dos Llaves por la institución.

Los sabores del mar de este establecimiento enclavado en plena naturaleza -está en el Camiño da Serpe, Raxó, justo frente a la ría- compiten con los de otra estrella Michelin, Casa Solla, a unos 20 minutos en coche. El restaurante, abierto hace más de 60 años por José y Amelia González, es reconocido por su comida gallega, a la que el chef le aporta un toque moderno.

Si se buscan platos un poco más sencillos, la taberna creada dentro del propio local es otra buena opción. Allí pueden disfrutarse recetas típicas como la empanada, el salpicón y un flan que levanta pasiones, todo ello marinado con el vino, que es el verdadero rey del espacio.

Las otras propuestas gastronómicas de Poio que hay que contemplar no tienen estrella Michelin, pero sí un reconocimiento de la Guía Repsol en forma de Solete. Hablamos de Casa Ces y Tintanegra (Combarro), ambos destacados por Ranking Spain en su selección de lo más atractivo del municipio, donde la entidad de viajes recomienda la perdiz y los arroces respectivamente.

Un lugar para degustar y disfrutar sin prisa

Si bien Poio es un sitio donde comer bien en las Rías Baixas, no solo se reduce a eso. El ranking también destaca el municipio en otras categorías, como los monumentos -está en el puesto 6 de toda Pontevedra- y las playas, donde ocupa la posición 13.

Vista del pueblo de Combarro, en Poio (Pontevedra). / Concello de Poio

Entre los primeros resalta el Monasterio de San Juan de Poio, un monumento benedictino del medievo declarado Bien de Interés Cultural, que sorprende con sus pasillos abovedados y sus vidrieras. A partes iguales asombra el conjunto histórico-artístico de Combarro, una parada que no hay que perderse si uno se acerca a la ría de Pontevedra.

Allí conviene pasear por sus calles y disfrutar de las casas de estilo marinero y del grupo de más de 60 hórreos que salpican la zona. Después, se puede elegir entre 'mar y montaña': o bien dirigirse al bosque de Colón para conectar con la naturaleza junto a una de las especies arbóreas más imponentes de la naturaleza o relajarse en alguna de las múltiples playas del municipio, como Lourido, A Cabeceira u O Padrón, esta última en el propio Combarro.