Los retrasos en la A-54 llegan al Senado: el PP exige plazos para acabar la autovía Santiago-Lugo

El PPdeG llevará al Senado una iniciativa para exigir al Gobierno central un calendario detallado y definitivo que permita concluir la A-54 y poner en servicio toda la autovía entre Santiago y Lugo. Los senadores gallegos José Manuel Barreiro y Juan Serrano presentaron este jueves en Palas de Rei la propuesta, con la que los populares quieren forzar al Ejecutivo a concretar una fecha después de los sucesivos aplazamientos acumulados por la infraestructura.

La reclamación llega cuando sigue pendiente el tramo entre Melide y Arzúa, el último necesario para completar la conexión por autovía entre ambas ciudades. El Gobierno ya reconocía el pasado febrero que ese tramo estaba entonces ejecutado al 88 %, aunque desde entonces ha evitado fijar una fecha concreta para su apertura y se ha limitado a señalar que trabaja para terminar las obras «en el plazo más breve posible».

«Falta de respecto aos galegos»

El PP recuerda que inicialmente se había situado la puesta en servicio a finales de 2025 y que, una vez incumplido ese plazo, se trasladó la previsión a este verano. Sin embargo, a mediados de agosto la conexión completa continúa sin estar operativa. Barreiro considera que esta situación supone «unha falta de respecto aos galegos en xeral e aos lucenses en particular», después de años de espera por una infraestructura que considera fundamental para vertebrar el interior de Galicia.

Los populares reclaman también explicaciones sobre las causas de los retrasos, las modificaciones introducidas en los proyectos y los sobrecostes acumulados. El Consejo de Ministros autorizó el pasado 21 de julio una tercera modificación del contrato de las obras del tramo entre el enlace de Palas de Rei y Melide Sur, una nueva alteración que el PP utiliza como argumento para denunciar lo que considera falta de planificación.

Barreiro sostiene que durante la ejecución de una infraestructura de esta magnitud pueden aparecer incidencias técnicas, pero considera «inaceptable» que no exista, a estas alturas, un calendario fiable. La iniciativa será debatida en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado, donde el Grupo Popular dispone de mayoría.

Pidieron visitar las obras Melide Sur-Arzúa Oeste

El senador también recordó que el pasado 14 de julio los representantes del PP por Lugo solicitaron a la Delegación del Gobierno autorización para visitar las obras del tramo Melide Sur-Arzúa Oeste. Según denunció, no obtuvieron respuesta. Para Barreiro, esa ausencia de contestación evidencia «falta de vontade para dar explicacións» sobre la marcha de los trabajos.

Desde el PPdeG aseguran que la A-54 se ha convertido en «o símbolo da política de infraestruturas do Goberno en Galicia», una afirmación que vinculan a lo que consideran falta de presupuestos, planificación insuficiente y continuos cambios en las previsiones. Los populares extienden sus críticas a otros proyectos pendientes en la comunidad, como la A-56 entre Lugo y Ourense, la A-74 en A Mariña o la A-76 entre Ourense y Ponferrada.

La presión sobre el Ejecutivo no procede únicamente del PP. También los alcaldes de los municipios afectados reclaman certezas sobre la finalización de la autovía, como han señalado insistentemente los regidores de Arzúa, Xoán Xesús Carril, y de Melide, Xosé Manuel Pérez.